Полвека назад в Сургуте появилось молоко в пирамидальной упаковке

В середине апреля 1974 года сургутский молочный завод, образованный в августе 1973-го, изготовил первую пробную продукцию – 400 килограммов молока в треугольных пакетах. Торговали им в продуктовых магазинах города, в том числе в специализированном, открытом в микрорайоне энергетиков в конце апреля 1974 года.

Это событие пятидесятилетней давности послужило поводом вспомнить, и впервые! рассказать (на страницах газеты «Новый Город») о некоторых фактах в истории сургутского маслозавода (молокозавода).

Когда появилась первая маслобойка, конкретной даты нет. Но вполне возможно, в 30-х годах прошлого столетия с образованием в 1933 году колхоза «Верный путь», разместившемся на улице Народной (в прошлом Набережной). Но это только версия, и вполне может быть темой для изучения историков и краеведов.

Упаковки в виде пирамидок стали одним из символов СССР. Молоко в такой упаковке хранилось столько же, сколько в стекле. Цена была ниже, а пустой треугольник просто бросали в мусор. Фото: rtek24.ru

«На Нагорной улице угловой дом, стояли массивные ворота, рядом калитка. Дом был не высокий, старой постройки, вероятно это было первое строение завода. - поделилась ценнейшей информацией Вера Тояркова. - В 1959 году там уже жили работники маслозавода – в самых просторных двух комнатах ютилась большая семья Макитриных, приехавших с Каменного Мыса, в других помещениях - разношерстная публика работников, одиночки и пары. От этого дома по другую сторону ворот была конюшня, держали лошадей, ухаживал за ними пожилой Макитрин, он же ставил сено, развозил масло, молоко. В глубине двора стояло недавно построенное деревянное здание маслозавода. Там работал новенький фабричный сепаратор. Вероятно, были цеха, я внутрь не заглядывала. Ближе к берегу на территории стояла контора, тоже недавно построенная с высоким крыльцом, с двумя входами. Там был телефон, и близ живущие люди иногда им пользовались, например, для вызова «скорой». В этой конторе сидели бухгалтер, кассир, отдельно был кабинет директора. Маслозавод был огражден забором по всему периметру.

Мы жили напротив маслозавода. Мне было девять лет и тогда меня не интересовало какую продукцию выпускали. Но знаю, что масло сливочное (вкусное, такого сейчас нет!) вывозили в магазины, вероятно в детские сады, интернат, больницу, еще куда-то. Приезжие люди, у кого не было коров приходили сюда с бидончиками за обратом, стоил копейки. Ну, и где-то в 1959 году завод освоил продукцию мороженого на палочке (сами строгали). Была связь с местным колхозом, в больших бидонах привозили молоко. Всё на лошадях – машин-то почти не было, а это мелкое предприятие, тем более. Возможно, кроме масла выходила другая продукция типа сливок, сметаны, творога после обработки молока.

А когда я закончила школу, училась дальше, прошла реорганизация предприятия, переехали за город, помню, что директором длительное время был Буровцев. Он же и был директором в новом здании, потом ушел на пенсию, вероятно».

Специализированный магазин «Молоко» открыт в Сургуте 27 апреля 1974 года. Фото из группы «Старожилы Сургута»

О препонах строительства нового молочного завода, в 1969 году в местной газете «К победе коммунизма» под рубрикой «Проблемы Сургута» опубликован репортаж с места события журналиста Ивана Захарова под названием «Кефир нам только сниться»:

«Рядом с корпусами консервного комбината, на высоком обском берегу, приютилось несколько маслоделок. За железными воротами и тесовым забором цех по переработке молока, рядом конторка, под одной крышей гараж, склад и кладовая для различной хозяйственной утвари. Здесь же на территории покосившаяся изба и догнивающий конный двор.

Печальная картина дополняется тем, что маслозавод, пожалуй, единственное предприятие в городе, не выполняющее производственную программу. За десять месяцев выработано продукции на 469 тысяч рублей. Чтобы представить себе, много это или мало, скажем, что на каждого сургутянина в этом году приходится по пять килограммов 700 граммов сметаны, около килограмма творога, пол-литра кефира, 130 граммов мороженого и полстакана простокваши.

Предприятие явно отстало по темпам своего развития от запросов быстрорастущего города. Трудно сказать, как могло случиться, что завод, выпускающий продукты питания, оказался на задворках, а проблема производства стала настолько острой, что сургутяне, и в первую очередь, дети, ощущают ее каждодневно.

Еще три-четыре года назад в различных инстанциях настойчиво говорили о строительстве в Сургуте молочного завода, где можно было бы перерабатывать 50 тонн молока в сутки. Но благие намерения остались только на бумаге. Правда, по заказу областного управления мясной и молочной промышленности проектный институт Тюмени разработал чертежи нового завода. Первый срок закладки фундамента предприятия был год 1968-й. Затем была указана вторая, более определенная дата – весна 1969, а теперь есть третий и опять неопределенный срок – год 1970-й. Если даже строительство начнется в будущем году, то трудно сказать, когда оно закончится. Ведь молокозавод поручат строить тресту Сургутгазстрой, а его подразделения обычно не спешат.

Есть ли возможность в ближайшее время увеличить выпуск молочной продукции?

Положительно отвечает на этот вопрос директор завода Николай Федорович Буровцев. Но для этого надо много и энергично работать. Прежде всего на производстве надо установить дополнительное оборудование, в частности, автоматическую разливочно-упаковочную машину. Она может выпускать в час две тысячи бутылок кефира. Можно наладить производство сметаны из восстановленного молока, увеличить выпуск вкусной и питательной сырковой массы, и другой продукции.

Конечно, чтобы осуществить все это, уже сейчас пора беспокоиться, чтобы в достатке завести в Сургут сухое молоко, тару, недостающее оборудование, пригласить специалистов по наладке и настройке новых машин.

Маслозаводу нужна помощь, которую в состоянии оказать общественные и хозяйственные организации города. Сейчас, например, крайне важно наладить регулярную поставку цельного молока из совхозов. Без участия аэропорта задачу не решишь. Однако, авиаподразделение просьбы дирекции завода выполняет без особого желания.

Большими кубами вкуснейшее сливочное масло местного производства поступало на прилавки сургутских магазинов и продавалось на развес. Фото из группы «Старожилы Сургута»

В настоящее время в маслозаводе очень неудовлетворительное финансовое состояние. Второй год предприятие находится на особом режиме кредитования. Сумма просрочки – 370 тысяч рублей, большой недостаток оборотных средств. Здесь нужна помощь областного управления мясной и молочной промышленности».

Помогла ли данная публикация в ускорении строительства молокозавода, - не известно. Скорее всего – да. ведь в былые времена средства массовой информации являлись мощным инструментом воздействия на умы граждан и формирование общественного сознания.