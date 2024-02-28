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Встреча двух цивилизаций

К 430-летию со дня основания Сургута

Встреча двух цивилизаций
Князь Бардак указал воеводам лучшее место для закладки города Сургута. Фото: dzen.ru

Итак, приплыв к Сургуту, воеводы увидели на берегу берестяные юрты, где, вероятно, и состоялась первая встреча с Бардаком. Нет сомнений в том, что в летнее время князь со своими людьми не мог находится в зимнем укрепленном городке, отстоящем на 30 верст вверх по Оби, который описал исследователь Сибири Герхард Фридрих Миллер. В это время остяки занимались рыбной ловлей у песчаных отмелей, что являлось основой их пропитания в зимний период.

Князь Бардак указал воеводам лучшее место для закладки города. Оно находилось при устье реки Салмы (ныне Сайма), в полутора верстах от берестяных чумов, стоящих на реке Бардаковке.

Казаки, среди которых было немало искусных плотников, умеющих не только изготовлять струги, стали сооружать рубленый город с двумя воротами, четырьмя глухими и одной проходной башнями, строить воеводский двор, государевы амбары и житницы, пороховой погреб, тюрьму и церковь.

Рубку леса и подвозку его к строящему острогу осуществляли остяки князей Игичея и Бардака.

Княжество Бардака занимало значительную территорию. В ее южной оконечности - река Аган, а рядом, на реке Тром-еган – тот самый городок, который посетил Миллер. От него вниз по течению во владении князя находилось все правобережье Оби до Сургута – 30 верст, протоки – Малый и Большой Юган, реки – Малый Салым, Большой Салым, Малый Балык и Большой Балык. Там обитали местные князьки, находясь в вассальной зависимости у князя Бардака. Платили ему ясак, а также обязаны участвовать в военных операциях или общих делах, как, например, в строительстве города Сургута.

В целом по княжеству набиралось около 400 мужчин, способных держать в руках оружие, тогда как на первых порах по десяти волостям Сургутского уезда ясачников насчитывалось всего человек 600.

Кстати, в свое время на большей части территории княжества проживали селькупы, но в последствии были вытеснены остяками Бардака.

Согласно преданиям, род князя Бардака проживал в юртах Люкси-пууль на Юганской Оби, вблизи от современного Нефтеюганска. Такие юрты действительно зафиксированы переписью 1926 года, имеющие еще название юрты Тангины. «Люкси» - название не хантыйского происхождения. Оно связано со старо селькупским понятием «ляк», которым когда-то обозначались особо искусные воины, составляющие опору селькупских князей.

Искусные воины-богатыри, облаченные в латы, кольчуги и шлемы составляли опору остяцких князей Фото: km.ru

Что мы имеем. Люкси-пууль – городок воинов, называемых богатырями, облаченных в сверкающие латы, кольчуги и шлемы, и имеющих превосходное оружие, приобретенное у восточных стран в обмен на пушнину. Это свидетельствует в пользу мнения, существующего в научной литературе, о самодийском происхождении рода Бардака. (Самодийцы – первые народы Сибири). Кроме того, его родовую тамгу в виде оленя трудно соотнести с южной частью Западной Сибири.

Исследователи и историки задаются вопросом – почему свою резиденцию князь Бардак основал в устье Тром-Агана? Но об этом – в следующем выпуске проекта «Старый Сургут».

Продолжение следует…

Использованы научные труды Г.Ф. Миллера, О.Б. Рихтера


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