В Сургут едут сильные, работящие профессионалы

На снимке шестидесятилетней давности запечатлены геофизики Сургутской нефтеразведочной экспедиции Николай Бехтин, Виктор Лагутин, Петр Рогинский, Александр Кожевников. Уверенность, радость на их лицах, и для этого есть причина основательная. Горды они тем, что сегодня, когда на дворе 1964 год, Сургут, как старый резервист, широко расправил плечи и занял место в боевой колонне, штурмующей сибирские земные глубины.

Семь лет назад сюда прибыли первопроходцы – такие же смелые и отважные, как те, что открыли Югру. Шли, и на своем пути прощупывали недра, заглядывали вглубь древних залежей. Сначала это были геофизики: высокий жилистый москвич Николай Бехтин и его соратники – инженеры Сергей Кукуркин, Геннадий Шаталов, Евдокия Бондаренко с проводниками – жителями обских сел.

Успеха не было долго. Приборы писали на картограммах спокойное и безмятежное залегание пластов. Но вот под Сургутом заметались, как в горячке, приборы. Нащупан один купол, второй, третий… Сорок пять огромных подземных вздутий! Будто исполинский гигант, силясь подняться, сгорбил и сместил пласты.

По следам неутомимого москвича и его товарищей шагнули в неведомую и загадочную Югру геологи-буровики. Поначалу их было немного, кто знает, что таится в обнаруженных куполах.

Двинулись они из Колпашево Томской области, пробурили несчетное число скважин, которые давали воду. Неужели и там, под Сургутом, будет также только живительная влага? Но поисковики шли, штурмуя зыбкие болота и дремучие леса. Это - супруги Евграф и Валентина Тепляковы, Юлия и Владимир Кононовы, Людмила и Николай Коденковы, обские рабочие и рыбаки.

Со стороны Иртыша к Сургуту стекался главный отряд экспедиции, возглавляемый Фарманом Салмановым.

Наконец, сдалась непокорная югорская земля. И пошло: что ни скважина, то новый фонтан. «Черная кровь» плещется чуть ли не в каждой прожилке, каждом пласте. Сургут опоясало огромное нефтяное ожерелье: за короткое время открыто пять крупнейших месторождений.

Вот какой оказалась древняя Югра! «Не токмо мягкой рухлядью, да красным лесом, да красной рыбой» богата она.

А между тем, в Сургуте кропотливо и старательно трудятся проектировщики и топографы. Они разбивают в ближнем лесу кварталы будущих улиц, проектируют многоэтажные дома, школы, детские сады, парки и дома культуры. Вершить большие дела едут в Сургут сильные и работящие. Сурова здешняя земля, но смелым она по душе.

Использованы материалы издания «История поиска»