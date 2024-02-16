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​Что ни скважина – то новый фонтан!

В Сургут едут сильные, работящие профессионалы

​Что ни скважина – то новый фонтан!
В начале геологического поиска. Поселок Сургут, 1964 год. Фото из архива Л. Захаровой

На снимке шестидесятилетней давности запечатлены геофизики Сургутской нефтеразведочной экспедиции Николай Бехтин, Виктор Лагутин, Петр Рогинский, Александр Кожевников. Уверенность, радость на их лицах, и для этого есть причина основательная. Горды они тем, что сегодня, когда на дворе 1964 год, Сургут, как старый резервист, широко расправил плечи и занял место в боевой колонне, штурмующей сибирские земные глубины.

Семь лет назад сюда прибыли первопроходцы – такие же смелые и отважные, как те, что открыли Югру. Шли, и на своем пути прощупывали недра, заглядывали вглубь древних залежей. Сначала это были геофизики: высокий жилистый москвич Николай Бехтин и его соратники – инженеры Сергей Кукуркин, Геннадий Шаталов, Евдокия Бондаренко с проводниками – жителями обских сел.

Успеха не было долго. Приборы писали на картограммах спокойное и безмятежное залегание пластов. Но вот под Сургутом заметались, как в горячке, приборы. Нащупан один купол, второй, третий… Сорок пять огромных подземных вздутий! Будто исполинский гигант, силясь подняться, сгорбил и сместил пласты.

По следам неутомимого москвича и его товарищей шагнули в неведомую и загадочную Югру геологи-буровики. Поначалу их было немного, кто знает, что таится в обнаруженных куполах.

Двинулись они из Колпашево Томской области, пробурили несчетное число скважин, которые давали воду. Неужели и там, под Сургутом, будет также только живительная влага? Но поисковики шли, штурмуя зыбкие болота и дремучие леса. Это - супруги Евграф и Валентина Тепляковы, Юлия и Владимир Кононовы, Людмила и Николай Коденковы, обские рабочие и рыбаки.

Со стороны Иртыша к Сургуту стекался главный отряд экспедиции, возглавляемый Фарманом Салмановым.

Наконец, сдалась непокорная югорская земля. И пошло: что ни скважина, то новый фонтан. «Черная кровь» плещется чуть ли не в каждой прожилке, каждом пласте. Сургут опоясало огромное нефтяное ожерелье: за короткое время открыто пять крупнейших месторождений.

Вот какой оказалась древняя Югра! «Не токмо мягкой рухлядью, да красным лесом, да красной рыбой» богата она.

А между тем, в Сургуте кропотливо и старательно трудятся проектировщики и топографы. Они разбивают в ближнем лесу кварталы будущих улиц, проектируют многоэтажные дома, школы, детские сады, парки и дома культуры. Вершить большие дела едут в Сургут сильные и работящие. Сурова здешняя земля, но смелым она по душе.

Использованы материалы издания «История поиска»


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Сегодня в 16:05, просмотров: 362, комментариев: 0
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