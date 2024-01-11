В январе 1974 года Сургут посетила делегация работников Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР во главе с двукратным чемпионом по боксу Борисом Лагутиным. Фото: rossian.rt.com

Январь. Сургут посетила делегация работников Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР. В ее составе руководитель делегации, двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин и чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр гимнаст Виктор Лисицкий.

На 1 января коллективом треста «Сургуттрубопроводстрой» на строительстве газопровода Нижневартовский газоперерабатывающий завод – Сургутская ГРЭС сварено 55 километров труб.

7 января по центральному телевидению транслировалась передача «Рапортует Тюменская область», главное место в которой отведено Сургутскому району. В ходе подготовки этого видеоматериала работники ЦТ побывали в городе, где запечатлели на пленку строительство ГРЭС, моста через Обь, работу авиаторов, другие предприятия.

22 января группа кинематографистов студии «Мосфильм» приступила к съемкам широкоформатного документального фильма «Равновесие». В нем рассказывается о вкладе сургутян в решении проблемы охраны окружающей среды: создании искусственного пруда для разведения карпов, рациональной вырубке леса, сохранении зеленой зоны в городе. Фильм снимается для показа на выставке «ЭКСПО-74», которая состоится в американском городе Спокан.

За январь 1974 года Сургутская ГРЭС выработала 328 миллионов 302 тысячи киловатт-часов электроэнергии. Ее продукция идет на освоение месторождений нефти и газа Сургутского, Нижневартовского районов, месторождений, примыкающих к Нефтеюганску, на бытовые и производственные нужды молодых городов Сибири. Значительная часть электроэнергии поступает в единую энергосистему Урала и Сибири.

Начала действовать автобаза № 5 «Тюменьнефтегазстроя». Это специализированное предприятие предназначается для удовлетворения транспортных нужд Сургутского домостроительного комбината и завода железобетонных изделий.

В Сургут впервые поступили продовольственные и промышленные товары, прибывшие по новой железной дороге до Юганской Оби.

Создан участок зеленого строительства, основной задачей его, в частности, стало выращивание саженцев деревьев и цветочной продукции.

Фонд городской детской библиотеки, находившейся в городском Доме культуры на площади Гагарина, насчитывает 28 тысяч экземпляров книг.

Кафе «Витязь». Фото: Н.Мотошин

В кафе «Витязь» открылся стол заказов на кулинарные, кондитерские изделия и полуфабрикаты.

Партийная организация Сургута состоит из 97 первичных, 120 цеховых и 34 партийных групп, в которых насчитывается более четырех тысяч коммунистов. Городская комсомольская организация объединила 7500 человек.