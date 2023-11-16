65 лет зданию Сургутской средней школы № 1

Более 15 лет сиротливо стоит здание сургутской первой школы и ждет своей печальной участи. Фото из архива Л.Захаровой

В 1958 году Сургутская средняя школа переехала в новое здание по ул. Центральная (сейчас – ул. Мелик-Карамова). Создавалась она методом народной стройки, благоустройство же территории полностью легло на плечи самих учащихся: в 60-е годы построены учебная мастерская, теплица, корт, футбольное поле. Огорожен школьный двор. Имелся большой пришкольный участок, где выращивались разные овощи, цветы.

Школа с первой автономной котельной в Сургуте, располагалась в одном из самых больших и красивых зданий поселка, двухэтажном корпусе, расположенном за протокой Саймой. В 1960 году в ней, включая два интерната, обучалось более 800 детей. Учителями и воспитателями трудились 60 человек.

Справка: Школа № 1 появилась в 1917 году в результате слияния двух учреждений: «Городского двухклассного мужского училища» и «Церковно-приходского двухклассного женского училища», которые образовали единую «Высше-начальную» школу». В последующие годы, претерпевая организационные моменты, менялись и ее названия: «школа 2 ступени», «Единая трудовая семилетняя школа», «Районная опорная семилетняя школа», «Школа колхозно-промысловой молодежи», «неполная средняя школа», «средняя школа». С 1923 по 1958 гг. размещалась в бывших купеческих домах, именуемых «Красной» и «Белой».

Первоочередной задачей руководства школы, преобразованной в начале 1960-х годов в одиннадцатилетнюю общеобразовательную с производственным обучением, являлось создание материальной базы профессиональной подготовки юных граждан, которая, по сути, отсутствовала. И тогда шефом школы была определена Сургутская нефтеразведочная экспедиция во главе с Фарманом Салмановым.

Усилиями школьного директора Виктора Павловича Бирюкова, преподавателей и учеников с помощью шефов к осени 1961 года на территории школы выстроилась мастерская на два цеха – столярным и слесарным с токарными и сверлильными станками, верстаками. Имелись инструменты для работы с металлом и деревом. Нефтеразведка передала школе трактор и автомобиль. «Давай, помогай нам кадры готовить. Экспедиции люди нужны. Нефть сургутскую открывать будем», - приговаривал при встрече с Бирюковым Салманов.

Виктор Бирюков – филолог по образования, работал в первой школе с 1960 по 1965 годы

Старшеклассниц готовили по специальностям химический лаборант и швея. Для этого были созданы оборудованные классы.

Производственную практику ребята проходили на разных местных промышленных предприятиях, в том числе в Сургутской нефтеразведочной экспедиции. По окончании учебного заведения вместе с аттестатом зрелости выпускникам вручали свидетельство о присвоении соответствующей рабочей квалификации.

Середина 60-х. Старшеклассники «осваивают» трактор, подаренный школе Сургутской нефтеразведочной экспедицией

Урок домоводства в 7 «б» классе ведет Серафима Григорьевна Щепеткина. 1964 год

Деловые отношения сложились и с местным совхозом «Юганский». Школа взяла шефство над колхозным полем площадью 30 гектаров на окраине поселка. Ребята пропалывали, обрабатывали и убирали картофель, турнепс для корма скота, и прочих овощей. Заработанные деньги поступали в распоряжение ученического и родительского комитетов – на них закупали необходимое оборудование для производственного обучения, в том числе швейные машины, оказывали помощь остро нуждающимся ученикам, выделяли средства на проведение наиболее крупных общешкольных мероприятий.

Преподаватели школы стремились как можно больше дать знаний своим воспитанникам о жизни родного Сургута, района. На уроках и классных часах, внеклассных мероприятиях часто выступали специалисты совхоза, леспромхоза, секретари райкома партии, нефтеразведочной экспедиции, в том числе Фарман Салманов.

Школа стала достойной преемницей всех лучших традиций, заложенных учителями и учениками 30-х годов прошлого столетия, среди выпускников которой были ученые, учителя, врачи, строители…

В первый весенний месяц школьники давали концерты в цехах рыбоконсервного комбината, детских садах, на сценах клуба «Рыбник» и районного Дома культуры. С концертной программой выезжали на Белый Яр, в Тундрино, Нефтеюганск. В апрельские (ленинские) дни проводились праздники «За честь школы». Лучшим ученикам вручалось «Поручительство чести».

С 1965 по 1977 годы учащимися и учителями было высажено около пяти тысяч деревьев и кустарников.

В 1977 году состоялся последний выпуск в этом здании. В том же году его передали под внешкольное учреждение – Дом пионеров и школьников, в котором сотни мальчишек и девчонок проводили свой досуг, приобретая дополнительные знания в различных кружках, считая своим долгом, заботиться о березовой роще, высаженной выпускниками школы. С конца 90-х здесь размещался факультет до вузовской подготовки Сургутского государственного университета.

С 2008 года по настоящее время деревянное двухэтажное строение ждет решения городских властей, заморожено в полном смысле этого слова. Судьба здания до сих пор не понятна, не известна. Более 15 лет эта тема мусолится в местных СМИ. Письменное обращение от журналистов газеты «НГ» и инициативной группы сургутян поступало губернатору ХМАО Комаровой Н.В. В ответ идут одни отписки и не более. Вот одна из последних от администрации города: «В декабре 2018 года завершили проектно-изыскательские работы по объекту «нежилое здание, расположенное по адресу: Мелик-Карамова, 3. Реконструкция (Дом пионеров). Цели и задачи проекта – сохранить внешний облик здания и этажность. Выполнение работ по строительству указанного объекта финансированием в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы не обеспечено. При условии выделения дополнительного финансирования рассмотрят вопрос о реконструкции объекта».

Почему же так происходит? Может потому, что много в Сургуте временщиков, прибывших урвать потолще куш, и им на все наплевать? Вообще, на мой взгляд, временщик – это уже более глобальное понятие. Это не просто человек, приехавший заработать в том или ином городе, но живущий по принципу «после меня хоть потоп». Именно такие люди, для которых не существует простой истины, что без прошлого нет настоящего и будущего, способны сносить, рубить, ломать. Говорят, ломать – не строить, ну, и легче рвать, чем шить, только жир труднее втрое разогнать, чем отложить…

Однако, как говорится, надежда умирает последней. Истинные сургутяне еще вправе достучаться до чиновников и убедить в том, что первая средняя школа – это памятное место, и если его не сохранить, то Сургуту останутся только новоделы, не представляющие никакой исторической ценности. А уж с наполнением отреставрированного дома горожане определятся, в 2016 году на страницах газеты «Новый Город» дискутировали по этому поводу краеведы, историки, депутаты городской Думы. В основном, пришли к единому мнению: должен быть музей истории советского школьного и народного образования. Как-то так.

Кстати: В свое время в первой средней школе учились уважаемые сургутские жители: Сергей Кандаков, Любовь Кошелева, сын легендарного геологоразведчика Виктора Федорова и т.д. Известный поэт-оленевод Юрий Айваседа (Вэлла) не только учился в первой школе, но и воспитывался в интернате при ней. Дети ханты и манси на протяжении многих лет считали школу своим вторым домом. В 60-70 годы в школе преподавали учителя: Почетные граждане города Сургута Мария Ивановна Щепеткина, Андрей Николаевич Сибирцев, Заслуженные учителя, потомки основателей Сургута Мария Александровна Кайдалова, Нина Петровна Маковецкая (Панкина), Маина Прохоровна Сипайлова (Проводникова) и многие другие. Один из первых директоров (1960 г) - Виктор Павлович Бирюков, награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и орденом «Знак почета», многочисленными медалями, член союза писателей РФ, автор 17 книг.

… В очередной раз мы встретились с Виктором Павловичем Бирюковым в его тюменской квартире. Вспоминали разные события нашей сургутской жизни, в основном говорили о «доме, согревающим душу», как он называет первую среднюю школу, которую возглавил в 1960 году. При том спросил: «Школа наша стоит?» - «Стоит». - «Значит, помнят стены». - «Помнят, Виктор Павлович, пока помнят…»