16 октября 2023 года Заслуженный учитель школы РФ Маина Сипайлова отметила 90-летний юбилей

Маину Прохоровну знаю давно – всю свою сознательную жизнь. В моей ребячьей памяти – это скромная, миниатюрная, миловидная с добродушной улыбкой молодая женщина. Как стремительно летит время! И вот уже для меня, ученицы средних классов Сургутской восьмилетней школы № 2 имени Ю. А. Гагарина, Маина Прохоровна - классный руководитель и преподаватель истории. С тех пор минули десятилетия...

Октябрь 2013 года. Увидев на пороге музея Сургутской гимназии № 2 свою бывшую ученицу, Маина Прохоровна ничуть не удивилась: с 2005 года мы частенько встречались на историко-краеведческих мероприятиях, конференциях. Фактически она не просто прекрасный учитель истории, она - уникальный краевед, хранитель собранных артефактов и редких материалов, которые стали достоянием школьного музея.

… Маина Сипайлова, в девичестве Проводникова, родилась в Сургуте 16 октября 1933 года. В семье воспитывалось трое детей. Отец – участник Великой Отечественной войны, инвалид первой группы. Мама до войны занималась домашним хозяйством, после трудилась на разных сургутских предприятиях.

В военное лихолетье Маина училась в младших классах, и вместе с другими детьми отправляли на фронт посылки. Сами шили воротнички для солдатской формы, вязали варежки, носки, клеили конверты, вышивали кисеты и набивали их табаком, который специально растили на своих огородах (раньше в Сургуте табак не сеяли). Старались, как могли: ловили рыбу на Бардаковке, на колхозном поле убирали картофель, а вечерами при свете керосиновой лампы готовили крахмал для госпиталей. Рассказывала, как собирали еду и одежду для ленинградских детей, эвакуированных в сургутский детский дом.

С четвертого класса Маина увлеклась историей, ее учительница Евгения Ивановна Калентьева «заразила» ею, и потому сомнений в выборе профессии не было. После окончания Тюменского государственного педагогического института первый год работала в небольшом селе Сытомино Сургутского района учителем географии, иностранного языка и биологии. Параллельно вела исторический кружок, проводила политическую учебу среди населения.

«Особенных трудностей не возникало, - вспоминает моя любимая учительница, - ко мне относились с уважением. Правда, в первый же год я попала под областную педагогическую проверку. Прошла ее прекрасно. В следующем году переехала в Сургут и работала в средней школе №1, потом в школе имени Гагарина. В середине года гагаринскую школу закрыли, и я перешла в шестую. С 1988 года начала преподавать в среднем образовательном учреждении № 24 (сейчас это гимназия № 2), которой посвятила 25 лет».

Классный руководитель Маина Прохоровна Сипайлова, директор Генрих Ильич Шитов и учитель труда Василий Терентьевич Федулов с выпуском 1965 года сургутской восьмилетней школы № 2 имени Ю.А. Гагарина. Фото из архива Л. Захаровой

В первый же год Маина Прохоровна по сути одна создала краеведческий музей, впоследствии один из лучших школьных в Сургуте. Однако до этого ее силами был открыт музей в школе № 6: «И там оставила музей. Часть экспонатов жалко, конечно. Некоторые в Ханты-Мансийск забрали. Например, у меня в музее была шкатулка, подаренная моей тете Антонином Зыряновым – одним из организаторов сургутской ячейки РКП (б). А дело было так: когда коммунистический отряд уходил из Сургута, для них устроили прощальный обед. Моя тетя, будучи ребенком, вместе с другими детьми помогала накрывать на стол. И Зырянов этим девочкам подарил деревянные шкатулки, обклеенные внутри, да еще с ключиком. В Ханты-Мансийске проходило мероприятие, и нужно было привезти какой-нибудь экспонат из школьного музея. Обратно мне ее не вернули. Эту шкатулку я до сих пор жалею». Показывала большую подборку архивных документов, старых сургутских фотографий, и как объяснила, именно с этого багажа началось ее увлечение краеведением. Рассказывала, что однажды увидела альбом, где описывалось происхождение названий рек и населенных пунктов нашего края. Потом сколько ни искала этот альбом, не смогла найти, однако тема ее заинтересовала: «И мы с детьми стали ходить по домам, беседовали со старожилами, с первыми пионерами Сургута, оформляли альбомы. Постепенно накопилось много материала, и мы решили создать музей».

Кстати: В музее Сургутской гимназии № 2 хранятся документы из личного архива Маины Прохоровны Сипайловой: исторические материалы о школах Сургута – церковно-приходской, высшего начального мужского училища, семилетней трудовой школы, а также табель успеваемости ее отца – Прохора Проводникова.

Документы и экспонаты краеведческого музея в гимназии № 2, созданного Маиной Прохоровной Сипайловой отражают историю сургутского края практически с начала его основания. 2013 год. Фото Л. Захаровой

До недавнего времени Маина Прохоровна вела уроки краеведения по собственно разработанной сертифицированной программе для школьников пятых-шестых классов. Когда в 2010 году вышел приказ об отмене уроков по истории и географии ХМАО, была чрезмерно огорчена: «Одно время музеи создавались, сейчас ничего никому не нужно. Жаль трудов, я уже совершенствовалась. А что теперь сделаешь.… А как интересно уроки проходили! На занятиях составляли викторины, кроссворды, писали сочинения на разные темы. Например, об улицах. Каждый должен знать свою улицу. В честь кого она названа, какие на ней учреждения, предприятия. Может, памятники есть. Что нравится, а что не нравится…».

Много чего интересного поведала мой уважаемый педагог, а я каждый раз смотрю в ее горящие глаза и понимаю: она «экземпляр» штучный, увлеченный, влюбленный в свое дело, старается как можно больше дать школьникам знаний, оставить что-то потомкам, рассказать о нашем загадочном крае. Обидно, что теперь в большинстве случаев лишают молодежь знаний истории, истоков своей родины.

16 октября 2023 года. Поздравление от активистов Сургутского совета ветеранов юбиляр принимает в узеньких брючках, стильной кофточке, с модной прической и на каблучках! Фото Н. Конева

Находясь на заслуженном отдыхе, Маина Прохоровна продолжает свою просветительскую деятельность уже на общественных началах, как член комиссии по работе с обучающейся молодежи при совете ветеранов. Ее живые рассказы о военном детстве, об эвакуированных ленинградских детях, о пионерской организации, комсомоле, об учителях очень интересны как свидетельства очевидца событий.

Коллектив редакции газеты «Новый Город» желает юбиляру крепкого сибирского здоровья, и как можно дольше оставаться в «строю».

С днем рождения вас, дорогая Маина Прохоровна!

Справка: Маина Прохоровна Сипайлова имеет награды: «Заслуженный учитель школы РФ», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа», «Отличник народного просвещения», ее имя вписано в энциклопедию Ханты-Мансийского автономного округа «Югория». Педагогический стаж ветерана-наставника без малого 60 лет! Маина Прохоровна – учительница двух журналистов разного поколения редакции газеты «Новый Город» Людмилы Захаровой и Дмитрия Щеглова.