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«…Смелый казацкий острог»

Почему название проекта «Сургутский Кремль», реализуемого в нашем городе, не совпадает с исторической действительностью

«…Смелый казацкий острог»
Тобольский Кремль – единственный каменный кремль в Сибири, построенный в начале XVIII века под руководством Семена Ремезова. Фото: proza.ru

Кремля в Сургуте не было

Как известно, еще в феврале текущего года городской мэр Андрей Сергеевич Филатов презентовал программу под названием «Сургутский Кремль». «История – наша память, а память – наша сила. Проект «Сургутский Кремль» как раз даст возможность жителям и гостям города погрузиться в историю Сургута», - сказал тогда градоначальник. Возможно, дельце неплохое, вот только есть неувязочка в названии данного замысла. Дело в том, что согласно летописям и историко-краеведческим источникам, в Сургуте никогда не было кремля. Был острог.

Как писал в 1911 году историк и этнограф, исследователь Тобольского Севера Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854-1927 гг.) «… Сургут построен в 1594 году князем Борятинским и Аничковым вместо «разломанного и сожженного» по распоряжению правительства в том же 1594 году Обдорского городка, который был построен воеводой Мансуровым в 1585 году у Белогорья, несколько ниже устья р. Иртыша.

Цель постройки Сургута главным образом состояла в том, чтобы подчинить московской власти Пегую орду или нарымских остяков. Как и все сибирские города, Сургут представлял небольшую крепость с двумя воротами, 4 башнями глухими и одной башней проезжей; в ней был поставлен воеводский двор, тюрьма, зелейный (пороховой) погреб и церковь, острог с двумя воротами и одной проезжей башней; тут же находились и хаты для служилых людей. Все эти постройки воздвигнуты были в одно лето 1594 г.

… В 1601 году в Сургуте построен гостиный двор, а вместе с этим появились в нем целовальники (люди, занимающие этот пост, исполняли обязанности полицейского, судебного пристава и налогового инспектора – прим. автора) из посадских людей для сбора таможенных пошлин…»

В 50-х годах XIX века известный ученый и путешественник Матиас Александр Кастерн отмечал: «Сургут был одним из сильнейших укреплений казаков и базой для их дальнейших походов. Отсюда время от времени разбойные казачьи дружины делали набеги, покорив все самоедские и остяцкие племена от Ледовитого океана на севере до реки Кеть на юге, и заставили их платить себе ясак. Не вызывает сомнения тот факт, что в эпоху покорения Сибири немного сибирских местностей играло столь выдающуюся роль, как смелый казацкий острог Сургут».

Таким был наш Сургут на заре своего существования. Неизвестный чертежник изобразил острог со сторожевыми башнями, и ладьи у высокого берега. Фото из архива Захаровых

Тобольск - единственный на сибирской земле кремль

Тобольск, основанный в 1587 году отрядом казаков и стрельцов под командованием письменного головы Данилы Чулкова, также был острогом, с деревянными постройками, которые часто горели, бывало, город, как и Сургут, сгорал дотла.

… В 1698 году во избежание пожаров было решено строить в Тобольске каменные административные здания. Известный летописец, художник и архитектор Семен Ульянович Ремезов «досмотрел» подходящее место для предстоящего строительства «на горе малого города земли в саженях под каменное строение под башни и стену». Так родился план создания первого на сибирской земле каменного кремля. 4 декабря 1698 года Семен Ремезов был официально назначен Сибирским приказом руководителем строительных работ. Ему поручалось «быть у всего каменного строения и всякие припасы ведать», причем он в свою очередь обязан «чинить всякую в деле радетельную службу и промыслы». 9 мая 1700 года в торжественной обстановке состоялась официальная закладка приказной палаты. С этого времени до 1717 года с перерывами в Тобольске были выстроены Гостиный двор (1703-1708), парадные южные ворота с палатой-рентереей над ними (1714-1717), часть крепостной стены с башнями…

Как видно, статусное отличие острога от кремля крайне существенное. Острог – это населенный пункт, окруженный земляным подъемом с частоколом, оборудованный башнями, каковым и являлся Сургут. Кремль же - часть города, окруженная стеной (крепостью) из камня и многочисленными кирпичными постройками, коим был, и по сей день сохраняет свой исторический облик Тобольский Кремль.

Впрочем, почему бы не именовать задумку «Сургутский острог»? По-моему, звучит романтично! Главное – исторически правильно!

Использованы материалы Тобольского, Тюменского государственных архивов, сборники А.А. Дунина Горкавича «Тобольский Север», «Тобольские воеводы»


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26 октября в 14:26, просмотров: 1309, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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