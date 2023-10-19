В Сургуте после ремонта открыт дом купца Клепикова

В середине сентября 2023 года структурное подразделение Сургутского краеведческого музея – «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова» вновь распахнул свои двери для сургутян и гостей города.

В рамках национального проекта «Культура» в течение летнего сезона проведены масштабные работы по реставрации и ремонту фасадов, оконных наличников и ставень, центрального крыльца и ремонту водосточной системы дома купца Галактиона Клепикова.

Кто таков Галактион Степанович Клепиков?

Первые упоминания о Клепиковых, очевидно ведущих свое происхождение от казаков – основателей города Сургута, относятся к началу XVII века. В дореволюционное время - это одна из старожильческих сургутских фамилий наряду с Кайдаловыми, Силиными, Кондаковыми, Тетюцкими, Кушниковыми…

После упразднения казачества в 1881 году мещанин Галактион Степанович Клепиков (1851-1915 гг.) был в числе тех, кто смог приспособиться к новым условиям жизни, сконцентрировав свои усилия на торговой деятельности. Основой его коммерческой деятельности была посредническая торговля между коренным населением Сургутского Приобья и купцами Тобольска и уральских городов. Постепенно Галактион Степанович отказывается от посредничества и совершает самостоятельные торговые операции, ежегодно посещая Ирбитскую ярмарку. Основные предметы торга: пушнина, рыба, галантерея, бакалея, мануфактура, изделия из стали и чугуна. К концу XIX века семья торгующего мещанина Клепикова стала одной из самых зажиточных в Сургуте.

Деятельность Галактиона Клепикова не ограничивалась только торговлей. Он активно участвовал в общественной жизни города, избирался старостой местного управления, почетным мировым судьей. Был действительным членом Тобольского губернского музея, попечителем Сургутского мужского училища. Награжден золотой медалью с надписью «За усердие» на Аннинской ленте.

Галактион Клепиков (1851-1915 гг.). Фото из архива Сургутского краеведческого музея

После кончины Галактиона Степановича дело перешло к трем его сыновьям. Во время крестьянского восстания 1921 года Александр и Павел Клепиковы были захвачены в заложники. Павла расстреляли. Младший из братьев Алексей, командовал разведотрядом повстанцев. Однако ему удалось избежать серьезных репрессий. Советским властям остро не хватало образованных людей с хозяйственными способностями, и даже находясь под следствием, Алексей выполнял ответственную работу в госучреждениях. В эпоху новой экономической политики (НЭП), проводившей в период с 1921 по 1924 годы в России и представлявшей собой попытку использования рыночных, товарно-денежных отношений, предприимчивые и хваткие братья Клепиковы преуспели в своих торговых предприятиях. Но начало коллективизации положило конец их процветанию, в 1929 году последовали раскулачивание, лишение избирательских прав и высылка из Сургута.

Дом с цветными витражами

Старинный дом на пересечении улиц Просвещения и Советской, предположительно построен в 1890 году. Строитель и первый владелец - Галактион Клепиков. Стены, сложенные из крепких сосновых бревен. Окна с наличниками, украшенные затейливой резьбой. Цветные витражи в окнах террасы оригинально выделяли дом Клепикова среди других богатых и добротных домов соседей. Под домом – каменный подвал в человеческий рост, во дворе – двухэтажный амбар да торговая лавка. Все строения – из вековых сосен.

Было бы ладно, да перемены грянули, власть сменилась. Сменились и «хозяева» роскошного особняка, все как будто перешло народу: на заре Советской власти в нем размещался сургутский райисполком со всеми структурами: уездный транспортный материальный отдел (УТРАМОТ), уездный отдел народного образования (УОНО), «Деточаг». Между прочим, на фасаде здания долгое время оставался «шрам» от снаряда, выпущенного из орудия красными артиллеристами с бронепарохода «Алтай», который весной 1921 года пришел из Томска для ликвидации «гнездовья эсеровско-кулацких бандитов, поднявших кровавый мятеж в Западной Сибири». Осенью 1923 года бывший купеческий дом был передан общеобразовательной школе.

«Красная школа» и ее выпускники

Старинное здание дорого нескольким поколениям сургутян, которые по привычке именуют его «Красной школой» (в прошлом - по кирпичному цвету кровли). С осени 1923 года до весны 1958-го в комнатах, переоборудованных в учебные классы, получили среднее образование многие, впоследствии ставшие учителями, врачами, учеными, специалистами многих профессий, партийными и советскими работниками. Видимо, не напрасно примыкающая к «Красной школе» одна из центральных улиц старого Сургута называется Просвещения.

Дом Клепиковых. Середина ХХ века. Фото из архива Л.Захаровой

Из воспоминаний Ии Ефимовны Тержевик (в девичестве Коневой): «… Как же сложилась судьба первых выпускников Сургутской средней школы? Шестеро из нас поехали в Томск поступать в индустриальный (Зина Силина, Ия Конева, Толя Попов, Ваня Самоловов) и медицинский (Слава Рысев, Даня Южаков) институты. Все успешно сдали экзамены и были зачислены. Кошкарова Владя и Нина Панкина поступили в Омский педагогический институт, который и окончили. Феша Бесперстова, Нина Куйвышева, Ира Менщикова, Аня Ружинская и Саша Туполев поехали на дальние стойбища учителями начальных классов, предварительно окончив двухмесячные курсы в Омске.

Не всем удалось окончить институты. С началом Великой Отечественной войны все наши мальчики были мобилизованы. Погиб Ваня Самоловов. Вечная ему память!..»

Преподаватели – Аркадий Степанович и Анна Андреевна Знаменские, Николай Иванович Могилев, Валентин Михайлович Дрыгалев, Антонина Ильинична Кайдалова – это учителя, которые по праву могут называться народными, хотя в те времена не присваивали такого звания. «Они были преданы школе, все свободное время отдавали нам, и мы их боготворили за работу и получаемые от них знания».

Первый выпуск Сургутской средней школы. 20 июня 1938 г. Фото из архива Сургутского музея истории народного образования.

За весь период с 1938 по 1958 годы Сургутскую среднюю школу окончили порядка 600 человек.

Шанс на «вторую жизнь»

В 1963 году офицер запаса, участник Великой Отечественной войны, инструктор горкома КПСС, общественник и пропагандист Флегонт Яковлевич Показаньев создал историко-краеведческий народный музей: к этому времени им было собрано сотни экземпляров по истории города и края. При поддержке руководства Сургутского райсовета уникальные экспозиции разместились в здании «Красной школы». 30 ноября 1963 года состоялось открытие (эта дата считается днем рождения Сургутского краеведческого музея). Помню, как в одну из двух комнат, выделенных под музей, из нашей квартиры дома номер семь по улице Советской «перекочевал» высокий раскидистый фикус в деревянной кадке, который по-домашнему уютно вписался в интерьер.

Флегонт Яковлевич несколько лет, до утверждения штатной должности, был и заведующим, и хранителем фондов, и экскурсоводом.

Флегонт Показаньев положил начало созданию первого историко-краеведческого музея в Сургуте. Фото из архива Л.Захаровой

В 1974 году здание полностью перешло в распоряжение Сургутского краеведческого музея. Многострадальный дом пережил пожар, очередную внутреннюю перестройку, да и когда безжалостно расправлялись с постройками старого Сургута - чудом уцелел. Единственный! В конечном итоге, в 2003 году дождался лучшей своей судьбы – реконструкции, в процессе которой должен обрести первозданный облик и начать новую жизнь в качестве музея «Купеческая усадьба». В 2005 году состоялось его открытие.

Со временем Дом был включен в список выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа.

Со слов директора Сургутского краеведческого музея Марины Юрьевны Селяниной, всё, что находится в усадьбе, восстанавливалось по крупицам: «После реставрации, то есть до этого не было никаких предметов, все закупалось, восстанавливалась обстановка. Тогда же коллекция Кузнецовского фарфора формировалась, мебель, текстиль».

После проведения государственной историко-культурной экспертизы, «Дом Г.С. Клепикова» включен в единый государственный реестр Российской Федерации, как объект памятников истории и культуры и стал любимым досуговым центром Сургута.

Использованы архивные материалы Сургутского музея истории народного образования