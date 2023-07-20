Студенты Индустриального института г. Тюмени на благоустройстве нашего города

1973 год. Июль.

2 июля в тело будущей насыпи железной дороги Сургут-Нижневартовск уложен первый кубометр грунта.

3 июля в Сургут приехали три тысячи студентов из Москвы, Тюмени, Львова, Харькова, Ужгорода. Учащиеся вузов приняли участие в строительстве железной дороги Тюмень-Сургут, обустройстве месторождений, благоустройстве города.

5 июля. С начала навигации в адрес управления производственно-технологической комплектации треста «Сургутгазстрой» поступило свыше 116 тысяч тонн разнообразных грузов, предназначенных для строек города.

20 и 21 июля универмаг ОРСа НГДУ «Сургутнефть» проводил выставку-продажу шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей.

21 июля на городской телефонной станции прошел конкурс телефонисток. Лучшей из 19 его участниц жюри признало Екатерину Хомякову.

25 июля в рамках Дней советской литературы в Тюменской области Сургут посетили 13 писателей из социалистических стран и 20 советских поэтов и прозаиков. Среди них: Юлия Друнина, Виктор Боков, Раиса Ахматова, Алим Кешоков, Римма Казакова, Константин Лагунов. А вот месяцем раньше, в июне, в Сургуте побывала группа чехословацких журналистов.

В июле 1973 года Сургут посетили писатели и поэты из соцстран и Советского Союза. Фото из архива Л. Захаровой

25 июля в ДК «Геолог» состоялась презентация передвижной выставки работ по живописи и графике молодых художников Тюмени.

Комсомольско-молодежная бригада Вениамина Федорина из управления буровых работ награждена Знаменем ЦК ВЛКСМ, сам же бригадир включен в состав делегации Советского Союза на Х Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который открылся в Берлине 28 июля. В качестве участника форума с Федориным в Германскую демократическую республику тогда поехал еще один сургутянин – маляр-пескоструйщик НГДУ Равиль Бадрутдинов.

При ведомственной библиотеке НГДУ распахнул свои двери филиал для детей.

Гидротехники страны работали над проектом переброски части стока сибирских рек, в том числе и Оби, в бассейн Аральского моря.

За месяц сургутские нефтепроводчики сверх плана перекачали в направлении Омска 174 тысячи тонн нефти.