1973 год. Май

В мае 1973 года ледокол «Обь» провел в сургутский порт два грузовых теплохода. Фото: ria.ru

Открыв навигацию, в сургутский порт прибыли первые два грузовых теплохода: «Морской-4» и «Моркой-5». Суда в город провел ледокол «Обь».

19 мая в ДК «Геолог» город чествовал героев сооружения нефтепровода Самотлор – Тюмень – Уфа – Альметьевск: коллективы треста «Спецгазстрой», СУ-4, СУ-5, СУ-10, УМ-3, СУ-16, ССУ-1, СУПТР-3, авиапредприятия. В рекордно короткий срок – за 14 месяцев – в труднейших климатических условиях им удалось построить северное плечо нефтепровода длиной 283 километра.

На 20 мая в населенный пункт с начала навигации прибыло 94 единицы флота, которые доставили 150 тонн грузов.

В третьей декаде мая 1973 года в Сургут прибыло свыше девяноста единиц флота, которые доставили 150 тонн грузов. Фото: А.Мясников

В Сургуте проживали представители 35 национальностей, более 1370 человек рабочей молодежи, не имевшей восьмилетнего образования и 1430 – не закончивших десятилетку. Каждый третий из них учился в вечерней школе.

В городе насчитывалось одиннадцать средних школ, одна восьмилетняя, две детских музыкальных, три детских спортивных, одна художественная, музыкальное училище, три учебных комбината, филиал Тюменского индустриального института. Кроме того имелось восемь клубов и Домов культуры, два кинотеатра, более десятка киноустановок, филиал Ленинградского зонального научно-исследовательского института экспериментального проектирования.

В 1973 году в Сургуте насчитывалось двенадцать школ – одиннадцать средних и одна восьмилетняя. Фото: А.Мясников

Начались работы по намыву насыпи подъездов к будущему железнодорожному мосту через Обь.

Зона действия сургутской передающей телевизионной станции «Орбита» равнялась 35-40 километрам. С вводом строившейся тогда на Белом Яру новой ретрансляционной вышки она должна была возрасти до 60-70 километров.

Продолжалась промышленная эксплуатация Федоровского нефтяного месторождения.