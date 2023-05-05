Памяти участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Сургута Георгия Кушникова

За высокие производственные показатели Георгий Кушников (1908-1977 гг.) первый среди сургутян удостоен высокой награды – ордена Ленина

По утверждению местных старожилов, Георгий Гаврилович Кушников был типичным представителем коренного сургутского жителя: чистое румяное лицо, чаще загорелое и обветренное, с большим лысеющим лбом и внимательными глазами выражало прямодушие, проницательность и волю.

Сын таежных жителей-рыбаков Гаврила и Елизаветы Кушниковых родился в Сургуте в 1908 году.

В документе, удостоверяющем личность Георгия Кушникова, дата рождения – 13 апреля 1908 года, однако общественность Сургутского района отмечает 6 мая

Рано оставшись без родителей, Гоша с детства познал труд – рыбачил, пахал, ходил на охоту. Перед революцией пошел в церковно-приходскую школу. С первых дней коллективизации работал в колхозе. В 1931 году Георгий, призванный в ряды Красной Армии, служил пулеметчиком в составе 33-го стрелкового полка под Ленинградом. Уволившись в запас, вернулся домой.

В 1937 году возглавил колхоз «Красный северянин». Этот пост с небольшим перерывом он занимал до 1960 года.

К созданному колхозу «Красный северянин» в тридцатые годы прошлого столетия примкнули рыболовецкие артели

Но в те тридцатые годы все только начиналось, к тому же до начала Великой Отечественной войны оставалось немного, и когда она разразилась, Георгий ушел на фронт. Воевал под Сталинградом, хлебнул окопного лиха. В одном из боев должен был заменить убитого пулеметчика. Пока оттаскивал тело товарища, вражеская пуля угодила ему в руку. В этот момент в стороне разорвалась мина, осколок ударил в другую руку. Из госпиталей, спустя месяцы, был комиссован и отправлен домой. Шел 1942 год…

Вернувшись в родной колхоз, Георгий Гаврилович не был кабинетным работником, на покосе ли, на ферме, на рыбалке впрягался в колхозный гуж, как и все.

В 1954 году Кушников стал председателем объединенного колхоза «Путь Ленина». Как рассказывал Геннадий Дмитриевич Черемных, в прошлом член правления колхозного хозяйства, бывало кто-либо из приезжающих в «Путь Ленина» на Белый Яр разыскивал Кушникова. Ему обычно отвечали: «Председатель? Сено мечет с колхозниками в поле». Георгий Гаврилович, отрываясь от вил, рукавом вытирая обильный пот на лице, приветствовал гостя. «Что? – спрашивал он по-сургутски отрывисто. – Говорите, не обязательно здесь мне быть? Я другого мнения. Сезон, парень! Здесь момент – и все решено. Не могу оставлять важный участок без личного присмотра. Когда сам работаешь, то и все работают веселей…». Учить людей работать, - в этом, пожалуй, прежде всего, были самобытность и обаяние Кушникова.

Весной 1959 года, когда в организационном порядке уезжало с Севера калмыцкое население, из колхоза «Путь Ленина» сразу выехало 20 семей. Не стало хватать рабочей силы, особенно в рыболовецких бригадах. Георгий Гаврилович предпринимает новый шаг: едет в Сургут вербовать на работу рыбаков. Поездка оказалась удачной и своевременной. За лето в артель прибыло семь семей, в том числе три семьи пимских ханты. Все они получили бесплатные квартиры и необходимую помощь для обзаведения личным хозяйством.

Особенно напряженное время для колхозников – страдная пора, когда приходилось готовить сено для скота за очень короткий отрезок времени

Согласно историческим документам осень 1959 года выдалась нелегкая, и многие хозяйства не справились с планом. В колхозе «Путь Ленина» кормов было предостаточно. «Вы спрашиваете, как мы этого добились? – отвечал председатель. – Очень просто. Работали, не покладая рук. Дождь идет, а мы косим, дождь сильнее, а мы настойчивее. Не знаю, поверите или нет, но скажу вам откровенно: несмотря на непогоду, у нас не было ни одного простоя. Не скрываю, рисковать приходилось, а что же делать? Сидеть, сложа руки? Нет уж! Мы работали от зари до зари. Находились «опытные» люди, которые пугали, что трава сгниет или уйдет под снег. Ничего, мы тоже знаем капризы севера. И вот случилось даже, что в начале октября выпал снег и прикрыл 350 тонн скошенной травы. Стали мы тут терпеливо ждать. Через неделю выглянуло солнце, подул ветерок, установилась чудная погода. Знаете, как мы работали в эти дни! Себя не помнили. В деревне никого не оставалось, работали и стар, и мал. Успели сделать все».

В последние дни октября, пока шла шуга на реке, а дороги стали непригодными для летнего и зимнего транспорта, председатель организовал колхозников на улучшение дорог. Все шло размеренным ходом и, как обычно, с участием самого колхозного руководителя, который умел воодушевить людей и добиться четкой дисциплины в коллективе, выдвинуть отвечающие моменту вопросы перед правлением, парторганизацией колхоза и получить единодушную поддержку.

Георгий Гаврилович с супругой Валентиной Федоровной

… Георгий Гаврилович Кушников оставил о себе хорошие отзывы односельчан и сослуживцев, уже не говоря о единственной дочери Вере, для которой отец был идеалом: «Я всегда гордилась тем, что отец такой уважаемый и нужный человек для односельчан».

Из воспоминаний Анны Тихоновны Кугаевской: «Георгий Гаврилович был настоящим хозяином не только колхоза, но и всей деревни. Про дела колхоза он знал до мелочей, держа в голове, а не на бумаге цифры, факты, имена. С ним работалось всегда легко, он был очень тактичным человеком, совершенно незлобивым, хотя бездельников критиковал крепко. Он всегда интересовался жизнью каждого колхозника, готов был помочь, посочувствовать, порадоваться».

Светлую память о себе оставил Георгий Гаврилович Кушников, особо чтут своего земляка белоярцы, ведь именно в его бытность руководства колхозом в поселке на крутом песчаном берегу появились первые новые дома, клуб, контора, скотные дворы.

Сейчас фамилию почетного гражданина Сургута носит одна из улиц Белого Яра, ему посвящены несколько стендов в музее поселковой школы № 1, установлена мемориальная доска. В 2017 году имя Георгия Гавриловича Кушникова присвоено Белоярской библиотеке.

Кстати: В 1968 году, в год 375-летия нашего города, первыми обладателями звания «Почетный гражданин города Сургута» стали организатор колхозного строительства Георгий Гаврилович Кушников и нефтяник Фарман Курбан-оглы Салманов.