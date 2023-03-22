К 90-летию со дня рождения сургутского краеведа, члена Союза писателей РФ, железнодорожного строителя Олега Рихтера

Олег Рихтер был удивительно одаренным и любознательным, в свое время он серьезно занимался астрономией, астрологией и оккультизмом

В двадцатых числах февраля 2008 года главный редактор нашей газеты «Новый Город» Тарас Самборский поручил мне подготовить большой материал в формате редакционных бесед к 75-летию Олега Борисовича Рихтера, железнодорожного строителя сургутского писателя и поэта.

Встречу Олег Борисович назначил в своей квартире, что меня немного смутило. И только когда мы расположились на его рабочем месте, на кухне, среди многочисленных папок, документов, выписок, рисунков, чертежей…, поняла – все должно быть наглядно! Беседа наша началась с краеведческой темы: обсуждения недавно изданной его книги «Страна сокровищ. Эссе и очерки истории Югры», в основу которой легли сведения древних летописей.

В этот вечер набросанные мною вопросы на листке бумаге так и остались в стороне, но все же на один из них ответ получила: «Почему меня заинтересовала история Сибири, хотя я не коренной ее житель? Отвечу. Я всегда интересовался историей своего отечества. Сибирь – это значительная его часть, которая недостаточно освещена, а нынешних сибиряков интересует прошлое земли, где они живут и трудятся. Для достоверных исторических событий, описываемых мной, я создал свой архив: древние летописи, копии документов из государственного архива, Русского географического общества и Императорской библиотеки Санкт-Петербурга, из музея Тобольска и прочее, собрал труды многих историков».

Олег Рихтер на встрече со студентами в одном из подразделений Сургутского профессионального колледжа. 2008 год

Какой же в жизни человек, способный объять мыслью целую историческую эпоху? Будучи школьником, мечтал о карьере журналиста, литератора, но по настоянию отца стал строителем. После окончания семи классов без особого рвения поступил в техникум железнодорожного транспорта. Однако же окончил его с отличием. Кроме того, и в инженерно-строительном институте учился два года вместо пяти положенных: «После своего опыта досрочного окончания института понял, что могу добиться желаемого самообразованием и не потерять драгоценного времени на пятилетней университетской скамье. Понял, что более важно набраться жизненного опыта, необходимого для писательской профессии. Потянуло в водоворот событий, и я поехал осваивать «хрущевскую» целину: в Оренбургской области строил железную дорогу для вывоза первого урожая хлеба и заслужил награду ЦК ВЛКСМ знака «За освоение новых земель».

В студенческие годы серьезно занялся спортом, в том числе, боксом: «Это была вынужденная необходимость, так как в Ростове-на-Дону процветало драчливое хулиганство и хотелось научиться давать отпор. Но, наверное, это не главное. По натуре я увлекающийся человек. Вся моя жизнь наполнена увлечениями, иногда даже самонадеянными. Посещая секцию бокса, одновременно проходил обучение в аэроклубе, организовал кружок по изготовлению летающих моделей самолетов. Меня всегда влекло к полету. Даже теперь, в преклонном возрасте, я часто летаю во сне…».

Во времена работы на Сахалине беспокойное пристрастие к полетам натолкнуло на изобретательство: пытался создать двигатель внутреннего сгорания роторного типа: «Однако я потерпел неудачу, хотя ознакомился со всеми вариантами подобных двигателей в мире, которые не смогли реализоваться.… Свой вариант, который, как я считал, не имеет подобного недостатка, послал в комитет по делам изобретений и открытий, но получил отказ в выдаче патента по мотиву, что на подобный двигатель уже выдавались патенты – в 1902 году в России и в 1911 году в Германии».

Были и другие изобретения. К примеру, разработка двух видов фундаментов под здания и сооружения в условиях сейсмики на Сахалине. Серьезно занялся астрономией, астрофизикой, даже составлял гороскопы: «Меня как-то стала беспокоить судьба нашей планеты. Пришлось самостоятельно проштудировать полный курс высшей математики, астрономии и астрофизики, чтобы как-то осознать процессы, происходящие в ближайшем космосе, в нашей солнечной системе. Ведь жизнь на любой планете зависит не только от ее удаления от солнца, но и от вращения вокруг собственной оси, ее наклона и прочее… Я решил пуститься в поиски формулы вращения луны, подверженной основному воздействию сил земли и солнца. В результате трехлетней работы мне это удалось. Однако к другим планетам эта формула оказалась неприемлемой…».

Десять лет работал Рихтер на острове Сахалин: участвовал в строительстве железной дороги, Корсаковского порта и паромной переправы Ванино-Холмск. В 1966 году переведен министерством в Заполярье на должность заместителя управляющего трестом «Мурманскморстрой», где занимался строительством причала на судоремонтном заводе, в торговом и рыбном портах.

Творческий вечер в Сургутской городской библиотеке им. А.С. Пушкина, посвященный 75-летнему юбилею Олега Рихтера. Март 2008 года

29 сентября 1977 года министром транспортного строительства был подписан приказ о создании треста «Запсибгидрострой» и о назначении управляющим Олега Рихтера. Трест должен был появиться в Нижневартовске, но Рихтер организовал его в Сургуте. Это ж надо иметь смелость, решительность, а где-то и авантюризм, чтобы поставить всех перед фактом, нарушив приказ, доказать, что именно Сургуту предстоит стать портовым центром, откуда удобнее осуществлять строительство речных портов и причалов не только на месте, но и в Нижневартовске, Уренгое, Надыме, Сергино, Ямбурге и в Томской области!

Сургут стал и родиной творчества Рихтера. Здесь написано значительное количество стихов и произведений прозы, издано десять книг, в большинстве из которых он предлагает свои версию и взгляд на историю Ермака.

Олег Рихтер был другом редакции газеты «Новый город», в свое время его стихи публиковались на «Поэтической странице» нашего издания. Большую часть лирических произведений он посвятил своей верной спутнице, любимой супруге, помощнице и критику

… Последний раз разговаривали с Олегом Борисовичем по телефону в конце 2013-го, где-то за месяц до его кончины. Тогда среди прочего сказанного он как бы подводил итог прожитого. 30 января 2014 года его не стало.

На девятый день в их квартиру залетела синица, - не знаю, к чему, но одна из легенд гласит, что якобы жилище посетила душа хозяина в виде птицы. Тогда с поминальным обедом я замешкалась и пришла, когда остались только родственники, посему было достаточно времени, чтобы один на один побеседовать с вдовой - Галиной Александровной. К тому же ей самой не терпелось рассказать, о чем говорил, планировал и мечтал в последнее время ее любимый супруг. Она говорила, не скрывая слез, очень торопливо, словно боялась упустить что-то важное. Не знаю, почему, но именно в эти минуты припомнился наш очередной разговор с Олегом Борисовичем. На вопрос верующий ли он человек, не задумываясь, ответил, что верит… в высший разум, который можно считать Богом, что человек представляет энергетическую машину: «Ученые установили: так называемая душа расположена не в груди, а в голове и является составляющей частью мозга. По законам физики, энергия вечна, она не может исчезнуть, она только может перейти из одного состояния в другое, и когда человек умирает, его позитивная интеллектуальная энергия (душа) отлетает в космос, где происходит непрерывное ее накопление. Негативная энергия умерших людей туда не попадает, она оседает в околоземном пространстве и является добычей злой силы, которую мы называем дьяволом. Это и есть ад. Как было бы хорошо, если все нехорошие люди знали это. Есть немало подтверждений тому, что высший разум, или Бог, существует…».

Олег Борисович Рихтер был человеком позитивным.

Справка: Олег Рихтер родился 11 марта 1933 года в Ростове-на-Дону. Автор сборников стихов и прозы «Россыпь» (1997), «Эхо времени» (2001), исторического романа «Сказание о Ермаке» (2001), романа в стихах «Кучум» (2003), исторической повести «Повесть о Сургуте» (2006), «Сургутские истории» (2007), «Страна сокровищ» (2008), «Беловодье Западной Сибири. Прародина славян и ариев» (2013).



В 2012 году ему присуждена Всероссийская православная литературная премия имени святого благословенного Александр Невского – в номинации «Особая премия «Исторический роман».