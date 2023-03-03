В Сургутском краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная Великому Учителю, народному просветителю Аркадию Знаменскому

В преддверии 125-летнего юбилея педагога-новатора Аркадия Степановича Знаменского сургутские музейные работники открыли выставку «Призвание – учитель!»

16 февраля 2023 года в одном из подразделений Сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» было многолюдно: залы едва вместили гостей – местных старожилов, которые пришли на торжественное открытие выставки, посвященной деятельности выдающегося сургутского педагога Аркадия Степановича Знаменского, 3 марта 2023 года исполняется 125 лет со дня его рождения.

С приветственным словом к гостям обратились директор краеведческого музея Марина Юрьевна Селянина и директор Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Анна Анатольевна Кобцева.

Площадка для экспозиции выбрана не случайно - именно на этом пятачке сургутской землицы в двух бывших купеческих домах, в народе именуемых «Белой» и «Красной», размещалась первая средняя школа, где с сентября 1921 года по июнь 1958-го Аркадий Степанович Знаменский преподавал физику, математику, астрономию, активно занимался краеведением, становлением музыкальной культуры в Сургуте.

Кстати: В период с 1938 по 1958 гг. Сургутскую среднюю школу окончили около 600 человек. Школа в те далекие времена была вторым домом, где учащиеся получали не только знания, но и обретали новых друзей, учились добру и справедливости, развивали творческие, музыкальные и спортивные способности.

На выставке представлено более 300 предметов из фондов музея, демонстрирующих педагогическую, научно-исследовательскую и краеведческую деятельность.

Сургутским старожилам есть о чем поговорить, есть что вспомнить. Леонард Кочетков и Николай Шишкин (справа)

На счету у именитого наставника двадцать одно поколение воспитанников. Многие его ученики стали видными деятелями науки и культуры. Об одном из них, выпускнике 1949 года, докторе биологических наук, ученом микробиологе, члене-корреспонденте Петровской Академии наук и искусств Юрии Ефимовиче Коневе рассказал его племянник Николай Николаевич Конев: «Юрий Ефимович окончил с красным дипломом Ленинградский химико-фармацевтический институт и аспирантуру. Вел научно-исследовательскую работу по биологии. Много лет занимался поискам и изучением новых микроорганизмов, образующих полезные вещества: антибиотики, ферменты. Один из выведенных им антибиотиков назван «Сургумицим» в честь нашего Сургута. Имеет 57 авторских свидетельств, что является рекордом для микробиолога-экспериментатора…»

На открытии новой экспозиции Николай Конев сделал большой доклад о своем дяде - ученике А.С. Знаменского, выпускнике Сургутской средней школы 1949 года Юрии Ефимовиче Коневе

Общение с любимым учителем Аркадием Степановичем Знаменским послужило толчком к размышлению о Вселенной, законах природы, духовности: Юрий Ефимович написал немало статей о самобытности и мудрости народов ханты, о заповедях обских угров, об уважении и религии к национальным обрядам.

А еще он прекрасно рисовал. В детстве во время тяжелой болезни, прикованному к больничной койке, одна из медицинских сестер подарила Юре цветные карандаши, оставленные одним из выписавшихся ребят. И мир вдруг изменился. Юра стал живописно создавать на бумаге природу родных мест: голубое небо, под ним зеленые елочки.… С тех пор детское увлечение сопровождало его всю жизнь. Часть рисунков Юрия Ефимовича представлена в экспозиции.

Местные ребята, знакомые с детства. В первом ряду: Владимир Филистович, Борис Кондаков (ученик Аркадия Степановича Знаменского). Во втором ряду: Николай Фомин, Анатолий Берсенев, Геннадий Колосов.

Разносторонняя личность и широта познавательных интересов Аркадия Степановича Знаменского оказали большое и позитивное влияние на качество обучения и воспитание школьников. Первая Сургутская средняя школа дала возможность поколениям сургутян получить не только фундаментальные знания, но и учиться широко мыслить, строить планы на будущее и осознанно выбирать профессии. Уникальные сведения о выпускниках и учителях позволили погрузиться в атмосферу прошлых школьных лет благодаря проведенной на данном мероприятии презентации руководителем Сургутского музея истории народного образования Антониной Ивановной Маслаковой. Она сумела собрать, сохранить и передать часть истории: архивные документы, редкие фото, воспоминания учителей, учеников, родственников, описание жизненного пути… Раритетным документом считает Антонина Ивановна свидетельство об окончании средней школы Вани Самоловова, выпускника Аркадия Степановича Знаменского 1938 года (первого выпуска Сургутской средней школы):

«Иван Герасимович Самоловов родился в деревне Средний Малысак Омской области Тобольского округа в семье служащего. В девять лет поступил учиться в первый класс Новоссельской средней школы. В селе Самарово окончил четвертый и пятый классы. В 1932 году отца откомандировали в Сургут, где Иван учился с шестого по десятый класс. В 1938 году поступил на факультет геологии и разведки полезных ископаемых Томского индустриального института.

В 1942 году направлен на ускоренный курс военной академии химзащиты им. К.Е. Ворошилова в город Самарканд.

22 июля 1942 года из академии откомандирован в распоряжение Военно-химического управления Красной Армии. Убыл на фронт в составе 243 танковой бригады в качестве начальника химической службы.

Последние письма матери Наталье Яковлевне Самолововой он написал из города Владимира Ивановской области.

Лейтенант, начальник химической службы 243 танковой бригады, Иван Герасимович Самоловов пропал без вести в 1942 годы под Москвой. Долгие годы вел поиск места захоронения старшего брата Петр Герасимович Самоловов. Делал запрос в ЦАМО, вел переписку с активистами СМИНО, но безрезультатно.

Имя Ивана Герасимовича Самоловова значится на мемориале Славы перед Томским политехническим университетом и в биографическом справочнике «Томские политехники – солдаты Великой Отечественной войны, 1941-1945»…

На протяжении более сорока лет Сургутский музей народного образования собирает уникальные сведения и документы, отражающие историю образования Сургута и Сургутского района

К огромному сожалению, презентация Антонины Ивановны Маслаковой была прервана ведущими мероприятия по неизвестным причинам, что многих присутствующих возмутило. Обидно.

Две Галины – Кондрякова и Зубкова, в девичестве Кушникова (справа) - близкая подруга Елены, внучки Анны Андреевны и Аркадия Степановича Знаменских

В заключение встречи порадовали своими творческими номерами ученики из детской музыкальной школы № 3, детской школы искусств № 2, колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. В качестве подарка каждый из гостей получил книгу «Тропа жизни учителя Знаменского».

Справка: За безупречную работу по воспитанию подрастающего поколения Аркадий Степанович Знаменский награжден почетными грамотами, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и орденом Трудового Красного Знамени. Но главная награда – это безмерная благодарность его учеников, с большинством из которых он вел переписку до конца своих дней.