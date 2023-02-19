1973 год. Февраль.

1 февраля на экраны кинотеатров города вышел новый двухсерийный широкоформатный художественный фильм «А зори здесь тихие».

Домостроительный комбинат поставил перед собой задачу изготовить в целях предприятия до конца года двадцать четыре крупнопанельных дома, двенадцать из них – улучшенной серии Л-164, разработанной ЛенЗНИИЭП.

Специалисты Уральского отделения института «Энергосетьпроект» приступили к изысканию электролинии ЛЭП-500 Сургут – Мегион.

Впервые в городе – в ДК «Строитель», который был открыт в декабре 1969 года, состоялась премьера спектакля «Барабанщица» Афанасия Салынского, поставленного силами местных самодеятельных артистов. Художественный руководитель – талантливейший человек – артист, певец, художник, диктор, режиссер Федор Михайлович Гордиевский. Главную роль – русской разведчицы – играла почтальон Галя Чебуренко, девушка лет двадцати, тоненькая, с красивыми большими глазами. Успех у сургутян «Барабанщица» имела огромный! Зрители подолгу не отпускали счастливых актеров, режиссера. Их узнавали на улицах, подходили, здоровались. Позже коллектив пригласили на конкурс в Ханты-Мансийск, и «Барабанщица» стала победительницей, затем с успехом выступили в Тюмени.

В Сургуте имелось шесть капитальных современных школ.

На строительстве железнодорожной станции Сургут трудились 195 человек, 120 из них – в возрасте до 30 лет.