Ровно 80 лет назад рыбаки Сургутского района за год выловили максимальное количество рыбы

Добровольческая рыболовецкая бригада. 1941 год

Основной отраслью экономики в годы Великой Отечественной войны в Сургуте и районе была рыбная промышленность. Добычей рыбы занималось большинство населения. Рыбаки и рыбачки прекрасно понимали, что от их ударной работы зависит снабжение Красной Армии, рабочих промышленных предприятий продовольствием. Уже в первые дни войны труженики государственного лова и колхозов, а их в то время в Сургутском районе было более шестидесяти, принимали высокие обязательства, работали день и ночь над их выполнением.

Большую помощь колхозам и гослову в выполнении планов рыбодобычи оказали рабочие и служащие предприятий и организаций Сургута и всего района – женщины, молодежь, ученики школ. Из добровольцев, среди которых были десятилетние дети и семидесятилетние старики, организовывали рыболовецкие звенья, трудившиеся всю войну.

В результате умелой организационной работы рыбаки района за годы войны выловили и сдали государству 280 тысяч центнеров рыбы, за один лишь 1943 год ее добыто 76 846 центнеров. Подобных результатов раньше не бывало, тем более, не предвидится и в ближайшем будущем. А тогда это сделали простые сургутские женщины, старики да подростки. Порой полуголодные, плохо одетые и обутые, убитые горем невосполнимых потерь родных и близких, они работали не покладая рук.

В военное время на сургутской консервной фабрике был создан большой коллектив, в основном, из женщин и подростков. Фото: Остяко-Вогульск.рф

Во время войны в Сургуте было организовано производство рыбных консервов. На базе эвакуированного из Одессы консервного предприятия им. В.И. Ленина была построена фабрика в Сургуте. Оборудование ее поступило весной 1942 года, а уже к концу года предприятие выдало первую продукцию. В 1943 году с конвейера фабрики сошла 1041 тысяча банок консервов.

Работа консервной фабрики всегда оставалась в центре внимания сургутян. За короткое время там был создан большой и дружный коллектив, состоящий, в основном, из женщин и подростков. Нередко их рабочий день продолжался 10-12 и более часов. Мастера и бригадиры сутками оставались на работе. Самоотверженный труд коллектива позволил в 1944 году выпустить один миллион 585 тысяч банок консервов из муксуна, осетра, язя, щуки, частика.

У нашего рыбоконсервного комбината, старейшего Сургутского промышленного предприятия, славное прошлое, немало поистине героических страниц вписано в его историю. Потому обидно и больно за то, что он погиб, теперь только ностальгически напоминает автобусная остановка «Рыбокомбинат». Знаю, у многих старожилов где-то в глубине души теплится надежда: все-таки когда-нибудь появятся умные, здравомыслящие руководители и восстановят в Сургуте рыбное производство.

Использованы документы из архива Ивана Захарова