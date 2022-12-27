К 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, секретаря Сургутского райкома партии Виктора Хуланхова

В Сургутском краеведческом музее хранится уникальный исторический документ, это - опаленный войной комсомольский билет, выданный 14 декабря 1938 года Смольнинским райкомом города Ленинграда Виктору Хуланхову, студенту государственного педагогического института имени А.И. Герцена.

Комсомолец Хуланхов был призван в ряды Красной Армии 5 мая 1941 года. Курсантом пехотного Красногвардейского военного училища имени С.М. Кирова он встретил Великую Отечественную войну, а в конце июня 1941-го принял боевое крещение. В одном из сражений командир взвода 50-й ударной армии Хуланхов был ранен. Осколок фашистского снаряда пробил комсомольский билет и остался в груди 20-летнего бойца…

27 июня 1942 года - самый короткий из военных действий, в каких Виктору приходилось участвовать – здесь он получил второе ранение.

Луцкий плацдарм, Калининский фронт, в начале 1943 года – Брянский фронт – таков боевой путь офицера-сибиряка Хуланхова.

Третье ранение в марте 1943-го оказалась куда серьезнее. «Папу ранило в голову, он лишился глаза и 12 зубов, - рассказывала старшая дочь Ольга, - после госпиталя его направили в Салехард для подготовки резерва».

… Виктор Захарович Хуланхов родился в селе Большой Атлым Микояновского района Омской области (ныне – Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа) 26 декабря 1922 года. Отец – охотник и рыбак умер рано, троих сыновей и дочь мать воспитала одна.

После окончания Остяко-Вогульской семилетней школы Виктора с сестрой Леной, как детей ханты, направили учиться в Ленинградский педагогический институт народов Севера. Тогда провинциальный паренек еще не знал, что будет 900 страшных блокадных дней, после которых многие из его сокурсниц, в том числе и Лена, умрут, когда их уже перевезут через Ладогу…

В 1946 году после демобилизации в звании капитана, а затем учебы в Свердловской партийной школе, Виктор Захарович работал инструктором Ханты-Мансийского комитета партии. В 1948-м на районном партийном собрании был избран секретарем Ларьякского райкома партии. 15 декабря 1950 года зачислен слушателем Московской высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Сургутский районный комитет партии. В первом ряду третий слева – второй секретарь В.З. Хуланхов. Вторая половина 1950-го года

«Три года мы жили в Москве, пока отец учился, - делилась воспоминаниями Ольга Викторовна, - после был направлен вторым секретарем райкома в Сургут».

Хуланховы жили на улице Красноармейской, под номером 11. Мне часто приходилось бывать в этом гостеприимном доме, так как Таня, младшая дочь Виктора Захаровича и Зои Архиповны, была и остается (хотя теперь находимся в разных городах) моей лучшей подругой. Как мне нравилось бывать у них, и особенно ночевать! Виктор Захарович рассказывал нам перед сном разные мифы и сказки народов ханты и манси о традициях, особенностях мировоззрения, верованиях. Некоторые сохранились в моей памяти до сих пор.

Ветераны Великой Отечественной войны слева направо в первом ряду: Виктор Хуланхов, Алексей Савин, Иван Кондрашов; во втором ряду: Андрей Гончаров, Павел Васильков, Борис Таратынов, Флегонт Показаньев. Сургут. 22 февраля 1978 года.

Хуланхов был влюблен в северный край и хорошо знал его историю. В своих мемуарах Фарман Салманов пишет о том: «… не раз отправлялся он в тайгу за удачей на широких, обитых оленьим мехом лыжах: ставил капканы, бил пушного зверя. А с тех пор, как избрали на партийную работу, путешествует еще чаще, и все сложнее становятся маршруты его поездок. На оленях добирается секретарь до самых отдаленных чумов и избушек, освоил несколько распространенных здесь диалектов, знает устные поверья и предания своего народа».

За свою бытность в Сургуте Виктор Захарович Хуланхов занимал разные должности. Был секретарем райкома, председателем райисполкома, инспектором народного контроля, сотрудником местной газеты «К победе коммунизма».

«Я только пришел в газету работать, а Виктор Захарович был литературным сотрудником, - поведал фотокорреспондент Юрий Филатов. - И вот он собирается в командировку к хантам. Тогда ханты на Остяцком живце наловили много рыбы – щуки. А вывозить было не на чем. У Сургутского рыбокомбината не было своего транспорта, опять-таки заместитель редактора Иван Прокопьевич Захаров помог найти упряжки, чтобы снарядить вот эти обозы. Ханты звонят и говорят: «Присылайте нам государственного человека Виктора Захаровича Хуланхова». Все ханты его знали и любили».

Со слов сургутских старожилов, Виктор Захарович чутко относился к народным запросам и нуждам. Елизавета Дмитриевна Плеханова вспоминала, что «Хуланхов был самым простым из всех чиновников аппарата. Я когда работала заведующей первым детским садом, он мне не единожды помогал и со стройматериалами, и с оборудованием».

Свой земной путь Виктор Захарович завершил 5 сентября 1979 года. Похоронен на Белоярском кладбище Сургутского района. В Сургуте живут внук Владимир и правнук Николай, они свято хранят память о своем героическом дедушке.

Справка: За боевые и трудовые заслуги Виктор Хуланхов имеет многочисленные награды, среди которых орден «Красной Звезды», медали «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».