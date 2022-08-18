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Районный парикмахер

В былые времена у Тетюцких обслуживалось все сургутское население

Районный парикмахер
Фото из архива Л.Захаровой

На снимке 1965 года Анатолия Мясникова запечатлен старейший мастер-парикмахер Николай Андреевич Тетюцкий за работой. Искусству цирюльника он посвятил всю свою жизнь. В Красной Армии во время войны брил да стриг солдат и генералов, а после демобилизации приводил в порядок шевелюры сургутян.

Николай Андреевич был в курсе всех новостей местной жизни, к тому же был отменным рассказчиком анекдотов, знал он их бесчисленное множество. Себя называл районным парикмахером.

Рядом с ним искусно причесывала женщин его супруга – Анна Константиновна. Частенько обслуживала по вызовам и тех, кто по разным причинам не мог прийти в парикмахерскую, которая одно время размещалась в колхозной конторе, затем - на улице Республики.

Вместе с ними работала их дочь – Лилия. Когда в моду вошел начес, все сургутские стиляжки ходили к ней. Она сооружала немыслимые «бабетты», создавая элегантный и женственный образ. Прически с их пышностью, объемом часто выполнялись на основе перманента (химической завивки) и был очень популярным, хотя и считался довольно опасной процедурой. Но Лилия Николаевна выполняла все профессионально и мастерски.

Труд Тетюцких отмечен благодарностями сургутских жителей и грамотами управления бытового обслуживания населения.

В 1948 году Лилия Николаевна вышла замуж и стала Показаньевой. Ее спутника жизни особо представлять нет надобности, поскольку участник Великой Отечественной войны, майор Советской Армии, краевед, автор исторических очерков, книг о нашем городе, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин города Сургута в нашем крае личность известная.

Дом Тетюцких стоял на углу улиц Мартовской и Февральской, а когда те переименовали в честь местных революционеров, усадьба оказалась на пересечении сельских «магистралей» Зырянова и Кайдалова. Постройка старинная, с высокими крыльцом и забором, амбаром, стайкой на два коровьих места и палисадником с деревьями и кустами шиповника.

Вся семья – люди приветливые, работящие, веселые, знали толк и пользу от невинной шутки. Мой отец рассказывал:

«Бывало, спрашиваю Тетюцкого-младшего: «Как живешь, дорогой Альберт?

А он отвечает: «Как арбуз».

«Что так?»

«Да вот брюхо растет, а конец сохнет».

Другой раз встречаю его с рюкзаком, набитым пустыми бутылками: «Куда отправился?»

А он в ответ: «Пошел пушнину сдавать».

В то время винная тара была в одной цене с беличьей шкуркой: та и другая по полтиннику».

Альберт Николаевич был ветеринаром, лечил крупный рогатый скот, лошадей, оленей. Вместе с Иваном Егоровичем Миляковым, Александром Ивановичем Шевелевым, Валентиной Петровной Ткачёвой, другими специалистами райветлечебницы объездил все колхозы и совхозы района. Ветеринары берегли животных, при них не было эпидемий и массового падежа скота. Многое они делали совершенно бесплатно. Бывало, кастрировали по 15-20 жеребцов в день.

Второй сын Николая Андреевича и Анны Константиновны Тетюцких – Виктор Николаевич работал инженером в фирме Сиборггазстрой, а потом десятки лет в институте, созданном на ее базе.

Михаил Хозяинов (слева) и Николай Тетюцкий. Фото 1965 года

Сейчас в Сургуте живет немало близких и дальних родственников Тетюцких, да и старожилы каждый раз при случае вспоминают неунывающего весельчака – районного парикмахера и всю его семью добрым словом.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 474, комментариев: 0
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