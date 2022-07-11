Кто они, носители старинной сургутской фамилии?

В городовом списке Сургута 1701 года в числе казаков Кайдаловых, Силиных, Куйвышевых…, значится и десятник Козьма Кондаков.

По архивным данным, в сургутском уезде в разные времена среди Кондаковых были священники и землевладельцы, рыбаки и охотники, лесоводы и полеводы, представители рабочего класса и интеллигенции. Но какую бы должность они ни занимали, к делу относились основательно и всегда славились мастерами своего дела. Приведем несколько тому примеров.

Ираида Георгиевна Кондакова-Киргинцева

Родилась 15 апреля 1927 года в деревне Юган. Ее дед Федор Кондаков, 1870 года рождения, в XIXвеке батрачил у юганского купца Тетюцкого. Бабушка в молодости родила восемь детей, в том числе и будущего отца Ираиды – Георгия, а мамой ее стала Екатерина Андреевна Пермякова.

Два ее брата – Степан и Александр Кондаковы – погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Ираида росла в Югане, училась в Угуте и Сургуте. В 1948 году вышла замуж за Александра Ивановича Киргинцева. Свадьбу сыграли в Угуте, там появился первенец Бориска, а дочь Людочка родилась в Локосово.

Ираида работала на метеостанции, была счетоводом. Занималась акробатикой и бальными танцами, участвовала в смотрах художественной самодеятельности. Рассказывала, как из Угута в Сургут шла пешком, на санках везла накрахмаленные костюмы из марли. Она танцевала десять дней подряд под дружные аплодисменты зрителей. За исполнение вальса с обручем ее наградили почетной грамотой.

Танцевала много, словно предвидела, что ее горячую энергию остановит тяжелая болезнь. В 1959 году на акробатических тренировках она повредила позвоночник. Последовали операции, гипсовые повязки, костыли, тяжелые корсеты и инвалидность первой группы.

Немного оправившись, трудилась в школах Тундрино и Сургута.

На сцене сургутского районного клуба. Мужскую партию исполняет Ираида Кондакова. Первая половина 1950-х годов

Иван Петрович Кондаков

Родился 2 октября 1919 года в Сургуте. Отец его Петр Егорович и мать Мария Николаевна – также коренные жители здешних мест, и родословные их уходят в глубину сургутских столетий. Как и все местные жители, Кондаковы вели привычный образ жизни: рыбачили, в хозяйстве был большой огород, дойные коровы и лошади. Мужчины ходили в извоз, в Тобольск возили дары Оби и леса, оттуда – муку, крупу, соль, сахар да гостинцы для детишек.

Иван еще задолго до войны закончил Сургутскую школу, подростком помогал на покосе, неделями жил на рыбацких станах, а на улицах родного села его частенько видели с бабушкой Марой, когда он сопровождал ее на прогулках и в менщиковскую баню. Так появилось прозвище Ваня-Мара, которое он нес всю свою жизнь. На вечеринках сургутяне иногда пели такой куплет: «У самовара я и моя Мара, а под столом Петруха Кондаков».

В 1937 году Иван поступил в Омский машиностроительный техникум. Хорошо учился, но в 1940 году с третьего курса его призвали в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке, там и застала его Великая Отечественная война. Часть дальневосточных дивизий перебросили на Западный фронт, а его подразделение бдительно охраняло восточные рубежи Советского Союза. В 1945 году участвовал в разгроме японских войск и заслужил боевые награды.

В 1946 году приехал в родные места. Здесь встретил любовь всей своей жизни (с супругой, ветераном сургутского здравоохранения Полиной Афанасьевной Кубасовой, вырастили двух дочерей).

Устроился Иван сначала в собес инспектором, затем на рыбокомбинат, а потом с женой махнули в Тюмень. Но когда в Сургут пришли геологи, решили вернуться. С 1958-го по 1987-й Иван Петрович работал слесарем котельных установок в одном из подразделений «Обьнефтегазгеологии», оттуда ушел на заслуженный отдых. В свои 80 лет он еще по осени ходил на Обь, ставил там свои удочки, ловил язей, налимов, иногда на хорошую приманку и нельма попадалась.

На сургутском городском конкурсе «Семья года». В центре – Иван Кондаков с супругой Полиной, крайняя справа – их дочь Маргарита. 2004 год

Вся жизнь Ивана Петровича Кондакова проходила на виду у города. Он часто встречался с друзьями, коллегами, участвовал в общественной работе. А еще прекрасно пел. С песней дружил всю свою жизнь. Участвовал в школьной художественной самодеятельности, в воинской части, на сцене районного клуба, а на празднике, посвященном 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Дворце культуры энергетиков спел романс «Гори, гори, моя звезда». Тысячный зал приветствовал его стоя.

Виктор Ефимович Кондаков

Родился здесь в 1931 году. Отчий дом сначала значился по улице Ленина, затем ворота переставили, и усадьба получила новый адрес по улице Просвещения.

Отца, Ефима Федоровича, постигла горькая участь. В 1937 году его арестовали, позднее расстреляли в Ханты-Мансийске. Мать Евдокия Михайловна, подальше от греха и обид, вынуждена была вместе с малолетним Витей уехать в Тром-Аган. Там они жили до 1944 года. А малышка Римма росла в Сургуте у родственников.

В Тром-Агане Виктор окончил четыре класса, а когда решил продолжить образование в Сургуте, его по уровню полученных знаний определили снова в третий класс. Работать начал в 1947 году в промартели им. Кирова. Был учеником сапожника у своего дяди Николая Михайловича Кондакова, но занятие это пришлось не по душе, и он перешел в столярный цех. Вместе с другими мастерил для своих односельчан табуретки, столы, стулья, парты и классные доски. Приходилось заготовлять дрова для кирпичного завода, который находился на Каменном Мысу. Там же были отведены лесосечные делянки. Каждый зимний день добросовестный паренек бегал на работу на лыжах. До пяти часов вечера пилил бревна, колол дрова, складывал поленницы, потом опять вставал на лыжи, возвращался домой и шел на уроки в вечернюю школу. Так проходили годы.

Виктор отслужил в армии, вернулся в Сургут. Немало лет работал в райисполкоме, исполнял обязанности прораба, архитектора, начальника строительного участка, но никогда не расставался с зимним спортом. В 1950 году участвовал в лыжном переходе до Ханты-Мансийска, посвящённом 20-летию национального округа.

Со своей женой, учительницей местных школ, Любовью Александровной воспитали двоих детей. Теперь дочь Елена и сын Сергей – известные в Сургуте люди.

Доминика (Томиника) Федоровна Кондакова (1915-1986 гг.)

Еще в 1924 году она вступила в первый сургутский пионерский отряд, в начале 30-х - первая пионервожатая черномысовской школы. Работала на консервной фабрике, которая располагалась в Сургуте на улице Республики. Спортсменка, активистка общественной жизни села, хорошо знала хантыйский язык. Несколько лет трудилась в Агане, Тром-Агане. Сейчас в Сургуте живут ее многочисленные родственники.

В годы Великой Отечественной войны эти сургутские труженицы ковали Победу в тылу. Крайняя справа стоит Доминика Кондакова. 1960-е годы

В телефонном справочнике Сургута, изданном в 2000 году, значатся 58 семей Кондаковых. Все они коренные жители Сургута, Белого Яра, Локосово, Югана и достойно продолжают добрые дела своих предков, честно служат родному краю.