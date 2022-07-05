Любовь длиною в жизнь супругов Инны и Федора Суховеевых

28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Как сказано в документе, праздник установлен для сохранения традиционных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Русская же православная церковь ежегодно отмечает 8 июля День памяти Святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.



В связи с этими событийными датами предлагаем вам, дорогие читатели siapress.ru, рассказ о судьбе наших земляков Суховеевых.

Жизненные пути Инны Альфредовны и Федора Леонтьевича пересеклись в военном «освободительном» 1944 году. Они прожили счастливо вместе 52 года. И через множество трудностей, невзгод и испытаний прошли благодаря своей неугасающей Любви.

… 20 лет исполнилось Федору, когда началась Великая Отечественная. Сельский парнишка из Ростовской области, имея за спиной девять классов и два курса механического техникума, на защиту Родины ушел в первые дни войны.

После окончания Ленинградского артиллерийского училища, в 1942 году попал на Сталинградский фронт – в настоящее пекло войны, вошедшее в историю как одно из самых яростных сражений.

На волжских берегах Суховеев командовал взводом 375-го отдельного минометного полка, заслужившего звание гвардейского. Знаменитые «Катюши», бесствольные системы реактивной артиллерии наводили панический страх и ужас на врага.

В одном из боев Федор получил серьезное ранение. После госпиталя был помощник начальника штаба на Брянском фронте.

Участник Великой Отечественной войны гвардии капитан Федор Суховеев. 1945 год

В 1944 году Федор Суховеев оказался в рядах 2-го Прибалтийского фронта. Об этом отрезке военной жизни он говорил: «Когда я представился подполковнику Брикову, тот сходу сказал, что назначаюсь адъютантом командира 27-й артдивизии. Прибыть туда мне надлежало немедленно. На просьбу дать любую батарею, я получил отказ, он выдал мне соответствующее удостоверение и предписание. Вечером этого дня я добрался до штаба 231-го гаубичного артполка, капитан Пономарь пообещал утром отправить в штаб дивизии. В этот момент телефонист сообщил, что прямым попаданием снаряда в блиндаж убиты командир 1-й батареи и четыре бойца. Я заявил, что готов прибыть на батарею немедленно. Связались с начальником штаба дивизии, и я стал командиром 1-й батареи 231-го гаубичного артполка».

Вспоминал и тяжелейший двухчасовой бой на Псковской земле, когда потери батареи были минимальными, а вот противник понес ощутимую утрату. Стойкость, мужество комбата в этой схватке не остались незамеченными – он получил орден Красного Знамени. Весь личный состав батареи также был отмечен орденами и медалями.

По пути возвращения из госпиталя после очередного ранения в конце 1944 года в свой полк решил повидаться со старшим братом Петром – офицером войск противовоздушной обороны. Встреча была краткосрочной: несвоевременная явка в часть могла иметь печальные последствия.

Под началом Петра находились девчата – зенитчицы и штабные работницы, одной из которых Федор особо заинтересовался. Старшину секретной части 91-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с редкой латышской фамилией Айспурет звали Инной. Это была та самая любовь с первого взгляда со стороны Федора, о которой немало восторженных строк написано великими поэтами. Но Инна не сразу откликнулась на пылкие чувства офицера.

«Или ты выйдешь за меня замуж, или я застрелюсь», - Федор оказался настойчивым.

В эту красивую девушку Инну Айспурет Федор влюбился с первого взгляда. 1943 год

А Петр, способствуя развитию любовных отношений, добился впоследствии перевода брата в свою воинскую часть. Вскоре застенчивая девушка ощутила симпатию к напористому ухажеру. Так и скрепили свой союз гвардии капитан и старшина. Дружеское застолье, небогатое угощение – вот и все свадебное торжество. Произошло это 25 января 1945 года.

И снова - ранение, госпиталь - Центральный фронт, войска ПВО, назначение помощником начальника штаба полка…

По окончании войны Суховеев продолжил нести военную службу, демобилизовался только в августе 1946 года.

После увольнения Федора в запас Суховеевы переехали в Баку, где обосновались его близкие родственники, перебравшиеся в Азербайджан во время войны из Ростовской области.

Глава семьи сначала работал на бакинских нефтяных промыслах. А когда началась разработка месторождений в Татарии – перебрался в Бугульму. Решили, что семья воссоединится после получения жилья на новом месте. Этого события пришлось ждать немало времени, зато квартира была выделена просторная.

Инна Альфредовна устроилась в военкомат, в дальнейшем стала трудиться архивариусом на местном предприятии. Дети учились в школе.

Инна и Федор Суховеевы с дочерью Таней. Город Баку. 1950 год

А Суховееву не давала покоя новая идея – поработать на промыслах рождающейся нефтегазовой провинции в Западной Сибири. Тем более что многие татарские нефтяники одними из первых отправились осваивать необозримые таежные просторы.

В начале 70-х годов непоседливый отставной офицер приехал в Сургут, а домочадцы остались в Бугульме до получения жилплощади в северном городе.

Федор Леонтьевич некоторое время работал в НПУ (нефтепроводном управлении), туда же устроил супругу и дочь. Затем перешел в НГДУ «Сургутнефть», занимался теми же вопросами – обустройством месторождений.

В середине 80-х вышел на заслуженный отдых и погрузился в общественную деятельность: руководил клубом бывших фронтовиков Сургутнефтегаза. Инна Альфредовна тоже не скучала на пенсии: в клубе «Фронтовые подруги» пела в ансамбле.

В своей благоустроенной квартире глава семьи постоянно что-то мастерил: на балконе, к примеру, соорудил укромное местечко для хранения выращенных на участке овощей так, что там круглый год держалась постоянная температура. Долгие годы он старательно вел записи режима погоды, сравнивал, сопоставлял информацию.

Супруги Суховеевы вели регулярную переписку с некоторыми однополчанами. Дочь Татьяна Федоровна Бежан рассказала, что письма обычно читала Инна Альфредовна. Обладая артистическим талантом, произносила слова неторопливо, с выражением. Федор Леонтьевич внимательно слушал, не перебивая, хотя послания занимали несколько страниц.

Ответ адресату тоже готовился долго, обычно писала его каллиграфическим почерком Инна Альфредовна. А Федор Леонтьевич напоминал жене, о чем следует не забыть известить фронтового товарища. Она просила его не мешать, и он тихо уходил в соседнюю комнату, чтобы через несколько минут вновь появиться и подсказать какую-то мысль. И снова супруга махала рукой: мол, выйди, сама разберусь. Эта трогательная сценка всегда умиляла Татьяну Федоровну, и она незаметно улыбалась, чтобы не помешать своеобразному ритуальному действу родителей, возвращению их в прошлое, которое будоражило…

Со слов Татьяны Федоровны, ее родители на протяжении всей жизни любили друг друга тихо, неброско, словно оберегали свои чувства от посторонних глаз. Это угадывалось во всем – в поступках, словах, движениях: «Отец начал резко сдавать после ухода из жизни мамы. Ничего удивительного в этом нет: больше полувека прожить вместе, бок о бок, и вдруг на старости лет остаться одному – такое вынести не может даже самый сильный и стойкий человек. Обострились болезни, навалилась тоска, он на глазах стал превращаться в немощного старичка. Я, как могла, старалась поддерживать отца, каждое утро заглядывала к нему домой, готовила свежую пищу, вечером, после работы, снова забегала, чтобы немного пообщаться. Выяснялось, что в течение дня он так и не притронулся к еде. Существует романтичная легенда о необыкновенной верности пары лебедей, которые не могут жить друг без друга и погибают, когда умирает один из них. То же самое происходило с отцом на моих глазах.

Я решила уйти с работы и посвятить все время ему. Хватило отца, правда, всего на два года после этого. Каждый день мы ходили с ним на прогулки, пока он мог двигаться, подолгу разговаривали, вспоминали о военных годах, о мирном периоде жизни, о маме, о брате, который тоже ушел из жизни. До последнего вздоха родителей я ухаживала за ними и считаю, что лучше меня никто бы не смог проводить их в последний путь».

Татьяна Федоровна убеждена, что души ее родителей встретились на небесах и их земная любовь продолжается. Вечная любовь.