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​Пройдусь по Арболиту я, сверну на Таратыновку… Что значат исторические названия улиц Сургута?

Изучаем топонимику Сургута. Старый Сургут

​Пройдусь по Арболиту я, сверну на Таратыновку… Что значат исторические названия улиц Сургута?
Фото из архива Л. Захаровой, pastvu.com

Сургут — это не только проспект Ленина, Мира, улицы Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы: богатая история нашего города насыщена такими названиями, которые нет-нет да и промелькнут в речи старшего поколения, будучи совершенно незнакомы молодежи. Арболит — это где? На месте какого современного микрорайона располагалась Таратыновка? Взлетали ли самолеты со Взлетного? Мы продолжаем искать ответы на эти вопросы в нашей рубрике, посвященной топонимике Старого Сургута.

Сегодня вспоминаем собственно старый Сургут. С середины 90-х под этим названием мы знаем историко-культурный центр на берегу Саймы, однако он занял маленький кусочек того самого старого Сургута, который помнят не только старожилы, но и мальчишки-девчонки 80-х.

На месте ИКЦ тогда находился рынок с деревянными торговыми рядами под навесами (в начале 90-х местная молодежь отоваривалась здесь первыми жвачками «Дональд» и «Турбо»), а через дорогу, за девятиэтажками по улице Энергетиков жил — вернее, доживал деревянный Сургут, свидетельство времен открытия нефтяного края.

Наступление нового — железобетонного, пятиэтажного Сургута хорошо видно на фотографии. На переднем плане — еще балки и избушки, выходящие прямо к берегу протоки Бардаковка. Кстати, сейчас на картах города пишут «Бардыковка» — о том, как ошибочное наименование прижилось, siapress.ru еще в 2013 году рассказывала директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина: «По этому поводу собирали совещание, где выяснилось, что название Бардыковка существует в старинных лоцманских картах. Возможно, кто-то написал на слух или как-то еще. Произошла грамматическая ошибка, впоследствии она стала юридической».

Вдоль двух берегов протоки сегодня проходят автомагистрали — улица Гагарина с одной стороны и Югорский тракт с другой.

Значение этого небольшого кусочка города было велико: долгое время старый Сургут оставался главным местным очагом культуры. Здесь до 1988 года работал старейший кинотеатр города «Октябрь», чей фасад смотрел на Мемориал Славы с Вечным огнем: сегодня в районе неказистого одноэтажного строения находится с одной стороны Троицкая часовня, с другой — танк Т-34 на постаменте.

Старый Сургут в его первоначальном, неофициальном статусе закончился в 90-х: его территорию постепенно захватили многоэтажки: «Октябрь» снесли, построили огромный по тем временам торговый центр с традиционным названием «Океан», который сегодня все знают как «Сибирь». Впрочем, название живет — сегодня «Старый Сургут» вполне можно назвать свидетельством долгой, богатой и славной истории города.


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