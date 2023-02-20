Напавший на полицейских водитель «Линкольна» из Нижневартовска стал фигурантом трех дел

В Нижневартовске нетрезвый водитель «Линкольна», напавший на автоинспектора, стал фигурантом трех уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили лимузин для проверки документов у водителя. За рулем находился 46-летний местный житель.

В ходе беседы выяснилось, что водитель пьян, прав у него нет. Полицейские предложили мужчине пройти в служебный автомобиль, однако тот отказался, стал вести себя агрессивно и ругаться. Пассажиры попытались успокоить водителя, но им это не удалось.

«Мужчина продолжал оказывать неповиновение, размахивал руками, повредил форменное обмундирование автоинспектора, после чего ударил локтем одного из полицейских по лицу. В связи с этим стражи правопорядка задержали злоумышленника и доставили в территориальный отдел внутренних дел», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что мужчину ранее лишили водительских прав за нетрезвое вождение. Проведенное освидетельствование показало наличие у него 0,45 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На водителя составили административный протокол, а также возбудили против него три уголовных дела. Лимузин югорчанина отправили на специализированную стоянку.