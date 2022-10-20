Карту укрытий для населения опубликовали власти Нижневартовске

В Нижневартовске опубликовали интерактивную карту, где отмечены места укрытия для населения. Карта размещена на сайте управления по делам ГО и ЧС мэрии города. Внимание на нее обратило агентство Ura.ru.

«До 21 октября вся информация по бомбоубежищам будет актуализирована», — говорится в сообщении.

Места, отмеченные на карте, кликабельны. Если навести на отметку, появится информация о площади помещения и количестве мест для размещения в нем. Большинство локаций на карте — подвалы жилых домов, есть и подземные автостоянки. Количество мест варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен. Отдельные места укрытия вмещают больше тысячи человек.