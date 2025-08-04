В ОСФР по Югре напомнили о компенсации за полис ОСАГО

С начала 2025 года Отделение СФР по Югре компенсировало расходы на полис ОСАГО 250 жителям региона с инвалидностью. Поддержка предоставляется тем, кто использует автомобиль по медицинским показаниям.

«Хочу обратить особое внимание, что право на получение компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА)», ‒ уточнила управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Как получить компенсацию

В большинстве случаев выплата оформляется автоматически ‒ в беззаявительном порядке. Для этого в договоре ОСАГО должен быть указан СНИЛС страхователя. На основании данных из Федерального реестра инвалидов и системы соцобеспечения человеку направляют уведомление о начислении компенсации.

Если автоматическое уведомление не пришло, подать заявление можно:

через личный кабинет на портале Госуслуги;

в МФЦ;

в отделении СФР.

К заявлению потребуется приложить:

страховой полис ОСАГО;

индивидуальную программу реабилитации;

реквизиты счета для перевода денег.

Срок рассмотрения заявления ‒ пять рабочих дней, столько же времени отводится на сам перевод средств.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).