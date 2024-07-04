В Югре расширили перечень субсидируемых авиарейсов

В ХМАО стало больше субсидируемых авиарейсов. В дополнительный перечень, утвержденный Росавиацией, вошли следующие маршруты:

из Белоярского в Жуковский;

из Жуковского в Нягань;

из Казани в Нижневартовск;

из Красноярска в Нижневартовск.

Всего в обновленный список добавили 28 направлений. Теперь в России субсидируются 293 маршрута.

«Больше всего субсидируемых из бюджетов различного уровня авиамаршрутов проходят через Ханты-Мансийский автономный округ. В Югре перевозчики получают финансовую поддержку, работая на 44 направлениях», - пишет телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Субсидируемые рейсы выполняются из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Белоярского, Когалыма.