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Субсидируемых авиарейсов в ХМАО стало больше

В Югре расширили перечень субсидируемых авиарейсов

Субсидируемых авиарейсов в ХМАО стало больше
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО стало больше субсидируемых авиарейсов. В дополнительный перечень, утвержденный Росавиацией, вошли следующие маршруты:

  • из Белоярского в Жуковский;
  • из Жуковского в Нягань;
  • из Казани в Нижневартовск;
  • из Красноярска в Нижневартовск.

Всего в обновленный список добавили 28 направлений. Теперь в России субсидируются 293 маршрута.

«Больше всего субсидируемых из бюджетов различного уровня авиамаршрутов проходят через Ханты-Мансийский автономный округ. В Югре перевозчики получают финансовую поддержку, работая на 44 направлениях», - пишет телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Субсидируемые рейсы выполняются из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Белоярского, Когалыма.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 144, комментариев: 0
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