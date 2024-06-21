Почти 2 млрд рублей выделили в Сургутском районе на расселение фенольного и аварийного жилья

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил ключи от новых квартир семьям из Белого Яра. Они переедут в новые дома в рамках программы расселения фенольного и аварийного жилья.

«Три семьи в ближайшее время переедут в новую 9-этажку на улице Единства, д. 8, и отпразднуют новоселье. Дом был сдан осенью прошлого года. В нем 233 квартиры, из них 177 помещений администрация Сургутского района выкупила под переселение из фенольного и аварийного жилья», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

В 2024 году на эти цели в Сургутском районе запланировали почти 1,9 млрд рублей консолидированного бюджета. Из них 1,3 млрд рублей направят на покупку 255 квартир и выплату выкупной стоимости для 300 семей, проживающих в аварийном фонде. Еще 577 миллионов — на жилье для 84 семей-переселенцев из фенольного жилфонда.

В прошлом году в Сургутском районе потратили 1,48 млрд рублей на расселение из аварийного фонда. Для горожан приобрели 336 квартир.