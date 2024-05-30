Депутаты Югры разрешили эвтаназию бездомных животных

Дума ХМАО разрешила эвтаназию бездомных животных. Депутаты одобрили поправки в региональный закон в связи с внесением изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщается на сайте окружного парламента.

«Вводятся статьи, регламентирующие перечень мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе эвтаназию животных», – сказано в документе.

Эвтаназию планируют применять в том случае, если животное проявляет агрессию спустя 10 дней после отлова и помещения в приют. Кроме того, усыплять будут животных, страдающих от серьезных болезней и травм.