Больше 27 тонн мусора собрали участники экозабега в ХМАО

В Югре 25 мая в пятый раз прошло эколого-спортивное мероприятие «Югра-экозабег». Активисты собрали свыше 27 тонн мусора, но побить рекорд прошлого года не смогли.

«Чтобы побить рекорд прошлого года, немного не хватило, но улицы городов и поселков точно стали чище. Несмотря на непогоду, на старт вышли 2 605 участников по всему региону. Кстати, самому старшему бегуну 90 лет! Николай Стеценко вместе с супругой ни разу не пропустили субботники в Лангепасе», - сообщает телеграм-канал «Югра официально».

В ходе экозабега активисты обнаружили необычные находки. В их числе - большое бархатное кресло, мангал с шампурами, колесо от КамАЗа и офисные стулья.

Впервые экозабег прошел в 2019 году в Ханты-Мансийске. Тогда 150 бегунов собрали 500 кг мусора. В 2023 году в экозабеге приняли участие уже около 3000 человек из 45 поселений Югры. Итогом акции стали собранные 27,5 тонн мусора. Этой массой можно наполнить 2 грузовых ж/д вагона.