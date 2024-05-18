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Рабочая неделя начнется в ХМАО с почти летнего тепла

В ХМАО в начале рабочей недели потеплеет до +23 градусов

Рабочая неделя начнется в ХМАО с почти летнего тепла
Фото: ru.freepik.com

Новая рабочая неделя в Югре начнется с почти летнего тепла. Воздух прогреется до +22+23 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 20 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +2+7 градусов, при прояснениях до -3. Днем потеплеет до +17+22 градусов, на севере и востоке +10+15. Ветер юго-западный 7–12 м/с.

Во вторник, 21 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки местами в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра покажет ночью +4+9 градусов, днем +18+23. На востоке ожидается +12+17 градусов, на северо-западе +4+9. Ветер ночью юго-западный 4–9 м/с, днем северо-западный, северный 8–13 м/с.


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18 мая в 15:08, просмотров: 1156, комментариев: 0
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