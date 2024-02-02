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​Центробанк выпустил монету, посвященную Югре

Памятная монета, посвященная Югре выпущена в России

​Центробанк выпустил монету, посвященную Югре
Фото: Центробанк

Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную Югре: об этом финансовый регулятор сообщил на собственном сайте. Монета номиналом 10 рублей выпущена тиражом один миллион экземпляров.

«На лицевой стороне монеты на диске в центре — обозначение номинала монеты: «10 РУБЛЕЙ», на оборотной — рельефное изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, — описывается внешний вид на сайте Центробанка. —Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений».

«Югра в третий раз участвует в проекте Банка России, — комментирует губернатор региона Наталья Комарова. — В 2003 году были выпущены серебряная и золотая монеты в честь проведения Чемпионата мира по биатлону, в 2010-м – серебряная, посвященная 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде. В этом году памятная монета с символом нашего региона посвящена вкладу югорчан в развитие страны».


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Сегодня в 10:05, просмотров: 123, комментариев: 0
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