Памятная монета, посвященная Югре выпущена в России

Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную Югре: об этом финансовый регулятор сообщил на собственном сайте. Монета номиналом 10 рублей выпущена тиражом один миллион экземпляров.

«На лицевой стороне монеты на диске в центре — обозначение номинала монеты: «10 РУБЛЕЙ», на оборотной — рельефное изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, — описывается внешний вид на сайте Центробанка. —Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений».

«Югра в третий раз участвует в проекте Банка России, — комментирует губернатор региона Наталья Комарова. — В 2003 году были выпущены серебряная и золотая монеты в честь проведения Чемпионата мира по биатлону, в 2010-м – серебряная, посвященная 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде. В этом году памятная монета с символом нашего региона посвящена вкладу югорчан в развитие страны».