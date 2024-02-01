Гора Неройка в Югре попала в список мест силы в России

В рейтинг мистических природных достопримечательностей России попала гора Неройка из Югры. Ее признали местом силы аналитики сервиса путешествий tutu.ru.

«Одни едут в «места силы», чтобы загадать сокровенное желание, другие − чтобы почувствовать прилив энергии и просто побыть на природе. Неройка − одна из самых высоких гор Приполярного Урала. Вокруг − водопады, озера и другие красивые места. У народа манси Неройка, она же Нер-Ойка, считается священной. Чтобы гора исполнили просьбу путешественника, ей оставляют подарки белого цвета и кладут их под камень. Дух горы, по поверьям, выглядит эффектно: это красивая женщина, которая разъезжает на повозке, запряженной белыми оленями», − говорится в сообщении.

В рейтинг мест силы в России вошли семь локаций. Среди них − гора Кольцо (Ставропольский край), Жуковлянские валуны (Кировская область), гора Алеутас (Оренбургская область), гора Белуха (Республика Алтай), озеро Светлояр (Нижегородская область), Долина царей (Республика Хакасия» и гора Неройка (ХМАО).

Ранее Наталья Комарова в ходе поездки в Березовский район посетила туристическую базу «Нёр-Ойка», которая предлагает разнообразные программы для туристов, включая пешие маршруты к водопадам, озерам и горным плато, сплавы на катамаранах, рыбалку и экскурсии к месторождению кварца под названием Додо. «Мы рады поделиться чудом исполнения желаний. И у нас таких мест много: Лукоморье на границе Югры и Ямала, озеро Нумто, место слияния Иртыша и Оби, кедр Кес в Самаровском чугасе, которому уже более 350 лет. Корни, если ты их знаешь, бережешь их – это и есть источник силы», − подчеркнула губернатор Югры.

Блогер-путешественник Алексей Жирухин также посетил поселок геологов и шахтеров Додо в Березовском районе Югры.