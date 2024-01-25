Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в ХМАО превышен на 84%

В Югре за неделю с 16 по 23 января зарегистрировали 115,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это на уровне предыдущей недели (+2,7%) и выше эпидемического порога на 83,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Большинство заболевших ОРВИ и гриппом в ХМАО - дети (65%). На взрослых приходится 35%.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 39,1%, Нефтеюганск – 9,0%, Нижневартовск – 7,2%. Рост заболеваемости отмечается в 16-ти муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в городе Лангепасе», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заболеваемость коронавирусом за неделю в Югре выросла н 8%. Большинство заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Пыть-Яхе.