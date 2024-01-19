Расширение границ Арктической зоны в Югре привлечет частные инвестиции

Включение в Арктическую зону Белоярского и Березовского районов привлечет 3,5 млрд частных инвестиций. Об этом в «ТАСС» заявил зампредседателя правительства России Юрий Трутнев.

«По результатам решения о расширении границ Арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа − Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций», − сообщил Трутнев.

Совокупные поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти 4 млрд рублей.

Отметим, что сегодня правительство РФ одобрило включение Белоярского и Березовского района в Арктическую зону. «Районы Югры обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме. Расположение Белоярского и Березовского районов обеспечит новые логистические возможности для всей страны», − подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова в телеграм-канале.

Березовский и Белоярский районы Югры будут двигаться вперед сообразно Стратегии развития Арктической зоны.