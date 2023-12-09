Рейсы из Югры в Тобольск и Санкт-Петербург задержали на несколько часов

В аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска в субботу, 9 декабря, задержали несколько рейсов из-за позднего прибытия самолетов. Причина - непростые погодные условия, пишет Muksun.fm.

В аэропорту Сургута задерживается рейс авиакомпании «Ювт Аэро» в Тобольск. Самолет должен был вылететь в 9:20, но его перенесли на 13:10. «Самолет задерживается с вылетом из Сургута до 13:10. Позднее прибытие рейса. Самолет, на котором полетят пассажиры, еще не в Сургуте», — сообщили изданию в аэропорту города.

В Ханты-Мансийске перенесли два утренних вылета - в Санкт-Петербург (авиакомпания «Руслайн») и Горнореченск (Utair). Рейсы также задержали из-за позднего прибытия самолетов, уточнили в справочной. Ожидается, что самолет в Санкт-Петербург вылетит в 11:50 вместо 8:50. Задержка рейса в Горнореченск составила один час - до 10:30.