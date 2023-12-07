В Югре возбудили уголовное дело из-за гибели четырех человек при пожаре в Березово

В ХМАО возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в Березово. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«3 декабря 2023 года в ночное время суток произошло возгорание дома № 70 по улице Астраханцева в п. Березово Березовского района. После тушения открытого огня в жилом помещении обнаружено тело женщины, проживавшей по указанному адресу. В дальнейшем в ходе разбора завалов и проведения на месте происшествия поисковых мероприятий обнаружены тела еще трех пострадавших, личности которых в настоящее время устанавливаются», - сказано в сообщении.

В качестве предварительных версий возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в том числе перегрузка электросети или поджог.

Для установления причины пожара проводится пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Пожар в Березово произошел в многоквартирном деревянном доме. По данным жильцов, здание было аварийным.