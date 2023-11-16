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В Югре создадут спецотдел по расследованию преступлений мигрантов

Спецотдел по расследованию преступлений в сфере миграции появится в Югре из-за поручения Александра Бастрыкина

В Югре создадут спецотдел по расследованию преступлений мигрантов
Фото: СК России

В Югре проводится работа по созданию специального подразделения по расследованию преступлений иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщили siapress.ru в пресс-службе СК России по округу.

«Во исполнение поручения Председателя СК России в настоящее время в следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре проводится работа по созданию специального подразделения по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», − говорится в ответе ведомства.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил во всех регионах создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.

В 2023 году правоохранительными структурами расследовано свыше 31 тысячи преступлений в этой области. Кроме того, совершено несколько тысяч преступных деяний лицами, которые приобрели гражданство РФ менее десяти лет назад.

«Наблюдается увеличение на 21% тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов. Приезжие граждане активно участвуют в незаконном обороте наркотиков, такие деяния составляют четверть в общем массиве их преступности. Почти на треть выросло количество преступных деяний, совершенных «нелегалами». Даже не имея оснований для нахождения в стране, мигранты преступают закон, совершая дерзкие и циничные криминальные действия», − сообщили в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин также подчеркнул, что основной массив преступлений, совершаемых иностранными гражданами, приходится на Москву и Подмосковье (свыше 10 тысяч преступлений), а также Санкт-Петербург (более двух тысяч деяний).


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Сегодня в 14:36, просмотров: 114, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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