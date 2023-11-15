Новые вертолеты Ми-17 Utair планирует принять до конца года

До конца 2023 года Utair примет 15 новых вертолетов семейства Ми-17 производства холдинга «Вертолеты России» в рамках контракта с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Их задействуют в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«ЮТэйр» является мировым лидером по числу эксплуатируемых Ми-17 в гражданском секторе — более 100 вертолетов данного типа уже выполняют авиационные работы во флоте компании. Новые вертолеты будут задействованы для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России», – поделился генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Подчеркнем, что в 2023 году производственный налет вертолетов авиакомпании составит более 120 тысяч часов, а также будет перевезено свыше 600 тысяч пассажиров.