Ограничение скорости ввели на югорских трассах из-за снегопадов

В ХМАО в субботу, 4 ноября, на нескольких участках дорог временно ограничили скорость из-за снегопадов. Передвигаться разрешено со скоростью до 70 км/ч, сообщает региональное управление автодорог.

Ограничения введены на следующих участках:

Подъезд к г. Белоярский км 0 - км 35,

Югорск - Советский - В.Казымский - Надым км 487 - км 527, км 615 - км 747.

Накануне, 3 ноября, скорость ограничили на дорогах:

Нягань - п. Талинка км 0-61,

Нягань - п. Приобье км 0-65,

Советский - Нягань км 107-135.

Советский - Нягань км 0-107,

Советский - п.Талинка км 220-266,

Советский - Ловинское месторождение км 266-368

Югорск - Советский км 374-383

Советский - Зеленоборск км 390-437.

Нягань - п. Талинка км 60-87

Ханты-Мансийск- п.Талинка - Советкий км 140-220.