Ограничение скорости ввели на югорских трассах из-за снегопадов

В ХМАО в субботу, 4 ноября, на нескольких участках дорог временно ограничили скорость из-за снегопадов. Передвигаться разрешено со скоростью до 70 км/ч, сообщает региональное управление автодорог.
Ограничения введены на следующих участках:
Подъезд к г. Белоярский км 0 - км 35,
Югорск - Советский - В.Казымский - Надым км 487 - км 527, км 615 - км 747.
Накануне, 3 ноября, скорость ограничили на дорогах:
Нягань - п. Талинка км 0-61,
Нягань - п. Приобье км 0-65,
Советский - Нягань км 107-135.
Советский - Нягань км 0-107,
Советский - п.Талинка км 220-266,
Советский - Ловинское месторождение км 266-368
Югорск - Советский км 374-383
Советский - Зеленоборск км 390-437.
Нягань - п. Талинка км 60-87
Ханты-Мансийск- п.Талинка - Советкий км 140-220.