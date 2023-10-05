Кафе «Баку» закрыли в Урае из-за проблем с туалетом и кишечной палочки

Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Баку» в Урае. При проведении внеплановой выездной проверки там обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

В числе нарушений оказались следующие:

- общая для персонала и посетителей туалетная комната, что недопустимо при наличии 32 посадочных места;

- хранение пищевых отходов в производственном помещении в баке без крышки и несвоевременная их утилизация;

- отсутствие контроля температуры в холодильном оборудовании, так как таких приборов на предприятии нет;

- обнаружение санитарно-показательной микрофлоры (бактерий группы кишечной палочки) в смывах с оборудования, что указывает на неисполнение дезинфекционного режима.

«По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении [...] В качестве обеспечительной меры составлен протокол о временном запрете деятельности», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

Материалы дела направили в суд, который признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 56 суток.