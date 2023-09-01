Почти 29 тысяч первоклассников приступили к учебе в ХМАО в этом году

В ХМАО в новом учебном году за парты сели 28,7 тысячи первоклассников, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В этом году коридоры югорских школ наполнятся детским смехом и веселыми голосами 28,7 тысяч первоклассников. Для них этот праздник особенный — они только начинают путь», - говорится в сообщении.

Из 28,7 тысячи первоклашек свыше семи тысяч приступили к учебе в Сургуте. Всего же за парты там сели около 62 тысяч школьников, рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

«В этом году за парты сядут чуть более семи тысяч первоклассников. Всего – 61,5 тысяч школьников. Из года в год их число обучающихся увеличивается на 5,5 тысяч. Но эта цифра неокончательная - прием заявлений, согласно законодательству, длится до 5 сентября», - цитирует Замятину «Сургутская трибуна».