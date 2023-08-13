В Сургутском районе в третий раз пройдет «ЧУМовой фестиваль»

В поселке Тром-Аган Сургутского района с 18 по 20 августа пройдет «ЧУМовой фестиваль». Вот уже в третий раз его организует этно-культурный центр народов ханты и манси «Хатлые» («Солнышко»).

«Культура ханты и манси заслуживает, чтобы выставка была постоянной, не раз в год. Чтобы детвора, которая сейчас с особым интересом здесь участвует, могла на постоянной основе прикоснуться к культуре и истории КМНС», - отмечал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, посетивший событие в прошлом году.

Жителей и гостей Сургутского района ждут различные мастер-классы: изготовление традиционных женских украшений из бисера, поделок и сувениров, традиционных детских игрушек, музыкальных инструментов ханты и манси. Также на фестивале состоится обучение езде на обласах и приемам национального единоборства, активные национальные игры «ХатлСтарт» и дегустация национальных блюд. Фестиваль завершится концертом и этнодискотекой у костра.