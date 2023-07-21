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В выходные в ХМАО будет тепло, пройдут дожди и грозы

Дожди и грозы ожидаются в ХМАО в выходные

В выходные в ХМАО будет тепло, пройдут дожди и грозы
Фото: siapress

В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, в ХМАО ожидаются дожди и грозы. Такой прогноз погоды дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу, 22 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозы местами. Ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит +13+18 градусов, днем воздух прогреется до +23+28 градусов. Ветер подует с юго-западной стороны.

В воскресенье, 23 июля, также ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы местами. Ночью столбик термометра покажет +12+17 градусов, днем +22+27 градусов. Ветер юго-западный.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 77, комментариев: 0
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