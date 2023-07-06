Режим ЧС ввели в Белоярском районе ХМАО, где тушат 7 природных пожаров

В Белоярском районе ХМАО введен режим ЧС муниципального характера из-за пожаров. По данным на утро сегодняшнего дня, на территории района действовали 7 природных пожаров на общей площади 212 га.

«В тушении возгораний в Белоярском районе задействованы сотрудники Авиалесоохраны Югры и «Центроспас-Югория». Привлечена необходимая спецтехника, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-8 АМТ», - сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Уточняется, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В Югре прогнозируется аномально высокая температура воздуха и прохождение грозовых разрядов. Жителей округа просят соблюдать запрет на посещение лесов и с понимаем отнестись к введенному в районе режиму.