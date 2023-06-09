Девять лесных пожаров тушат в ХМАО

В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. По данным на утро 9 июня, в округе тушат 9 лесных пожаров на площади свыше 5 тыс. га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры». Два возгорания на площади 200 га продолжают действовать в заповеднике «Юганский». Уточняется, что одно из них на площади 197 га локализовано.

Лесные пожары также зафиксированы в Кондинском, Нижневартовском, Нефтеюганском и Советском районах. Ландшафтные возгорания отсутствуют.

За прошедшие сутки в регионе потушили 15 лесных пожаров на площади 109,89 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 128 ландшафтных пожаров, 191 лесной пожар и 3 возгорания на землях ООПТ.