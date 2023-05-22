Авиалесоохрана Югры занялась тушением двух новых пожаров в Сургутском и Кондинском районах

В Сургутском и Кондинском районах зафиксировали два лесных ландшафтных пожара, площадь, охваченная огнем, составляет 54,10 га. К тушению привлечены 51 работник Авиалесоохраны Югры и необходимая спецтехника, об этом сообщает Телеграм-канал «Югра Официально».

«Продолжается ликвидация локализованного ландшафтного пожара на площади 85 га в Октябрьском районе. К тушению возгорания привлечены шесть работников Авиалесоохраны Югры и необходимая спецтехника. Зарегистрирован действующий ландшафтный пожар в Сургутском районе, площадь — 80 га. В тушении возгораний задействованы пять сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника», – говорится в сообщении канала.

Нпомним, что в 21 мая в Югре потушили 9 возгораний на природе. Из них 7 лесных пожаров на площади 568,29 га в Сургутском, Октябрьском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах и два ландшафтных пожара на площади 50 га в Березовском и Нижневартовском районах.