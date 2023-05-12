В большинстве муниципалитетов Югры сняли запрет на посещение лесов

В большинстве муниципалитетов ХМАО власти сняли ограничение на посещение лесов. Запрет продолжает действовать в Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Во всем округе действует особый противопожарный режим, но запрет на посещение лесов вводят власти отдельных муниципалитетов в зависимости от класса пожарной опасности. В настоящее время такие ограничения действуют только в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах», — рассказали в МЧС Ura.ru.

В ведомстве напомнили, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный по распоряжению губернатора Югры 27 апреля.

По данным Авиалесоохраны на утро 12 мая, в ХМАО действующих пожаров не обнаружено. За прошедшие сутки на территории региона ликвидировали 2 возгорания: лесной пожар в Березовском районе на площади 10,5 га и ландшафтное возгорание в Кондинском районе на площади 10 га.