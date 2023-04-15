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Пожароопасный сезон в ХМАО стартует 28 апреля

Югорчанам напомнили об ограничениях во время пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон в ХМАО стартует 28 апреля
Фото: МЧС Югры

В Югре пожароопасный сезон начнется 28 апреля. Жителям округа напомнили о том, что в этот период нельзя разводить костры в лесных массивах.

«В пожароопасный период в лесах Югры необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую травянистую растительность. Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности, понесут административную или уголовную ответственность», – сообщили в регионально отделении МЧС.

Напомним, в 2022 году на территории Югры ликвидировано более 400 лесных пожаров на площади 440 тысяч гектаров. Продолжительность пожароопасного периода составила 131 день. Кроме того, лесопожарная обстановка осложнялась погодными условиями: аномально высокими температурами, сильным ветром и дефицитом осадков. Для тушения лесных пожаров привлекалась группировка РСЧС более 1600 человек, в том числе от МЧС России 294 человека, работала авиация.


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