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Вертолет с врачами приземлился на трассу, чтобы спасти пострадавших в ДТП в Югре // ВИДЕО

В Югре пострадавших в аварии спасали с помощью санавиации

Вертолет с врачами приземлился на трассу, чтобы спасти пострадавших в ДТП в Югре // ВИДЕО
Фото, видео: t.me/aadobrovolskii

Пострадавших в аварии на трассе Сургут- Ноябрьск пришлось доставлять санавиацией в медучреждение. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

Напомним, в 11:00 на 138 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Scania». Семья из пяти человек направлялась из Мегиона в Губкинский.

«На место ДТП выехала бригада СМП из Когалыма. По прибытии на место аварии врачи скорой помощи вызвали бригаду Центра медицины катастроф для дальнейшего оказания помощи и эвакуации пострадавших. В 13:00 авиамедицинская бригада вылетела из Сургута вертолетом типа Ми-8 Авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», – написал руководитель ведомства.

Авиационной инфраструктуры поблизости не было, поэтому вертолету пришлось приземляться прямо на шоссе. Для этого сотрудники ГИБДД перекрыли автомобильную дорогу.

Двое пострадавших доставлены в Сургутскую травмбольницу. На утро сегодняшнего дня состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 150, комментариев: 0
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