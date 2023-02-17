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​В Югре пострадавшая от укусов собаки девочка получит почти 300 тысяч рублей

В Югре владелице покусавшей девочку собаки назначили штраф в 300 тысяч рублей

​В Югре пострадавшая от укусов собаки девочка получит почти 300 тысяч рублей
Фото: pixabay

Ханты-Мансийский райсуд вынес приговор по делу девчоки, которую покусала собака. С соответствующим иском в суд ранее обратился межрайонный прокурор, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Инцидент произошел в июне 2022 года в Ханты-Мансийске. На девочку напала собака, принадлежащая местной жительнице. Ребенка с травмами доставили в больницу.

«В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд удовлетворил иск и взыскал с хозяйки собаки компенсацию морального вреда в размере 295 тыс рублей.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 119, комментариев: 0
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