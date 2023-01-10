Администрация Мегиона прокомментировала аварию на теплотрассе

В Мегионе произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. По словам директора муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» Богдана Ермака, случилась утечка теплоносителя. При этом на котельной «Южная» сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

Сотрудники «Тепловодоканала» экстренно приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости тепловых камерах. Это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения.

«На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом. Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина. Устанавливается точное место порыва для проведения ремонтных работ. Соответствующими службами ведется мониторинг ситуации. Циркуляция воды в системе отопления возобновлена. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения. Информацию можно уточнять по телефону 112», – заявили в городской мэрии.