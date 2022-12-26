В Нягани местные жители достали мальчика из канализационного колодца

В Нягани аварийно-спасательная группа выезжала в четвертый микрорайон, в котором, по сведениям горожан, упал ребенок в канализационный колодец. Об этом сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югории».

«Группа спасателей выезжала в мкр. 4 г. Нягань по сообщению: в канализационный колодец упал ребенок. Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что проведения аварийно-спасательных работ не требуется – мальчика 2010 года рождения достали до прибытия спасательной группы», – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Сургутского района обязала коммунальщиков выплатить компенсацию за упавший люк на ребенка.